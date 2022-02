Fiorentina x Atalanta: onde assistir e horário Campeonato Italiano – 20/02

Fiorentina x Atalanta entram em campo neste domingo, 20/02, pela 26ª rodada do Campeonato Italiano, com a bola rolando a partir das 08h30 (Horário de Brasília), no Estádio Artemio Franchi. Confira as principais informações sobre o jogo.

Onde assistir Fiorentina x Atalanta

O jogo da Fiorentina e Atalanta vai passar no canal ESPN 2 e no streaming Star +, a partir das 08h30 (Horário de Brasília), para todos os assinantes no Brasil.

A plataforma de streaming pode ser assinada através do site (www.starplus.com) ou pelo aplicativo pelos seguintes valores de R$32,90 até R$45,90 todos os meses.

Escalação de Fiorentina e Atalanta

Fiorentina: Com a saída de Vlahovic, o astro principal do ataque, a Fiorentina sentiu a perda do jogador, mas ainda sim consegue manter o bom desempenho e conquistar vitórias. Em oitavo lugar com 39 potros, o elenco aparece com doze vitórias, três empates e nove derrotas.

Escalação da Fiorentina: Terracciano; Biraghi, Martínez, Milenkovic, Odriozola; Duncan, Amrabat, Bonaventura; Sottil, Piatek, González

Atalanta: Enquanto isso, o elenco da Atalanta vem em quinto lugar com 44 pontos no Campeonato Italiano. O grupo, entretanto, não faz uma boa campanha já que não vence por quatro rodadas. Em toda a temporada, entretanto, tem doze vitórias, oito empates e quatro derrotas.

Escalação da Atalanta: Musso; Rafael Tolói, Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Pessina, Malinosvkiy; Boga

Jogos do Campeonato Italiano

Dez jogos serão realizados pelo fim de semana na 26ª rodada. Confira a seguir quais são e os horários de cada um.

Juventus 1 x 1 Torino

Sampdoria 2 x 0 Empoli

Roma 2 x 2 Verona

Salernitana 2 x 2 Milan

Domingo (20/02):

Fiorentina x Atalanta – 08h30

Verona x Genoa – 11h

Inter de Milão x Sassuolo – 14h

Udine x Lazio – 16h45

Segunda-feira (21/02):

Cagliari x Napoli – 15h

Bologna x Spezia – 16h45

