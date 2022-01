Fiorentina x Genoa: onde assistir ao jogo de hoje e escalações – 17/01

As equipes de Fiorentina x Genoa se encontram nesta segunda-feira, 17/01, para disputar a vigésima segunda rodada do Campeonato Italiano a partir das 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Artemio Franchi. Com transmissão ao vivo do jogo de hoje, saiba onde assistir na TV e online.

Quando é Fiorentina x Genoa?

Pela vigésima segunda rodada do Campeonato Italiano, a partida começa às 16h45 desta segunda-feira (horário de Brasília), 17 de janeiro de 2022, no Estádio Artemio Franchi, na cidade de Florença, na Itália.

Onde assistir Fiorentina x Genoa hoje?

A ESPN 4 (antigo Fox Sports) vai exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV, disponível em todos os serviços por assinatura.

Os assinantes da TV fechada podem assistir a partida no canal, enquanto os não assinantes podem acompanhar através do Star +, serviço de streaming pago disponível no aplicativo para Android e iOS ou site oficial.

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

TV: ESPN 4

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em oitava posição com 32 pontos, a Fiorentina apresenta bons resultados em campo deste que a temporada do Campeonato Italiano começou. Com dez vitórias, dois empates e oito derrotas, o elenco pode se aproximar da parte de cima se vencer o jogo desta segunda-feira em casa, contando com o apoio da torcida.

Enquanto isso, o Genoa se mantém na zona de rebaixamento pela 19ª posição com 12 pontos, isto é, só venceu uma partida, enquanto empatou nove e perdeu onze. Dessa maneira, pode se afundar ainda mais na degola se não garantir os três pontos hoje.

Escalações de Fiorentina e Genoa:

O elenco da casa não poderá contar com Quarta, Benassi e Amrabat.

Do outro lado, os visitantes não terão Vazquez, suspenso.

Provável escalação de Fiorentina: Terracciano; Biraghi, Igor, Milenkovic, Odriozola; Bonaventura, Torreira, Duncan; Saponara, Vlahovic, González

Provável escalação de Genoa: Sirigu; Ostigard, Hefti, Bani; Melegoni, Fares, Sturaro, Baldej, Cambiaso; Destro, Ekuban

