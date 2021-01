Fiorentina x Inter de Milão: onde assistir ao jogo da Copa da Itália (13/01)

Fiorentina e Inter de Milão se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 11h, pelas oitavas de final da Copa da Itália, no Estádio Artemio Franchi. Quem vencer, garante a classificação para as quartas de final contra o Milan. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Fiorentina x Inter de Milão: onde assistir?

O jogo possui transmissão ao vivo do serviço de streaming DAZN, às 11h (Horário de Brasília).

Como estão as equipes nesta temporada?

Pelo Campeonato Italiano, a Fiorentina aparece em 12º com dezoito pontos. No meio da tabela, a principal meta da equipe no torneio é garantir uma vaga em competições internacionais. Entretanto, tem um longo caminho a percorrer, já que seus adversários estão muito bem na temporada.

Enquanto isso, a Inter de Milão disputa a liderança com o Milan. Em segundo lugar com trinta e oito pontos, a equipe de Antonio Conte está apenas três pontos atrás, já que na última rodada ficou no empate com a Roma. Ademias, não disputa competições internacionais.

Prováveis escalações de Fiorentina x Inter de Milão

O time visitante não traz Pulgar, presente sempre na equipe titular, diante do oponente de hoje. Ademais, o elenco principal deve ser o mesmo do último confronto.

Provável Fiorentina: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Cáceres, Amrabat, Krastev, Biraghi; Bonaventura; Callejón, Vlahovic.

A equipe da Inter deve vir completa neste confronto. Entretanto, Vecino e D’Ambrosio seguem indisponíveis para o treinador Conte.

Provável Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Darmian, Brozovic, Barella, Vidal; Lukaku, Martinez.

Confira os jogos da Copa da Itália

Além disso, as oitavas de final da Copa da Itália seguem com outros jogos na semana. Ademais, todos eles possuem transmissão do streaming DAZN.

Milan 0 (5) x (4) 0 Torino

Napoli x Empoli – 13h45

Juventus x Genoa – 16h45

Sassuolo x SPAL – Quinta-feira – 13h30

Atalanta x Cagliari – Quinta-feira – 17h15

Roma x Spezia – Terça-feira (19) – 17h15

Lazio x Parma – Quinta-feira (21) – 17h15