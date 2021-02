Fiorentina x Inter de Milão: onde assistir e escalações do jogo (05/02)

Abrindo a 21ª rodada do Campeonato Italiano, as equipes da Fiorentina e Inter de Milão entram em campo nesta sexta-feira (05), às 16h45, no Estádio Artemio Franchi. Se vencer o confronto de hoje, a equipe comandada por Antonio Conte assume a liderança. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Fiorentina x Inter de Milão: onde assistir ao vivo?

O jogo possui transmissão ao vivo do canal Sportv, na tv fechada, às 16h45 (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Fiorentina x Inter de Milão

Dois jogadores foram expulsos na partida contra o Torino na rodada passada. Castrovilli e Milenkovic cumprem suspensão e assim retornam apenas na próxima semana.

Possível Fiorentina: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martínez; Cáceres, Amrabat, Venuti, Biraghi; Bonaventura; Ribery, Vlahovic.

Ao time da Inter, não há nenhuma nova lesão detectada no plantel. Todavia, é provável que a equipe esteja completa em campo.

Possível Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Vidal, Young, Brozovic, Barella; Sanchez, Martinez.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Italiano

Além disso, a vigésima primeira rodada do Campeonato Italiano também traz outros jogos neste fim de semana. Ademais, confira os jogos e horários.

Atalanta x Torino – Sábado – 11h

Sassuolo x Spezia – Sábado – 11h

Juventus x Roma – Sábado – 14h

Genoa x Napoli – Sábado – 16h45

Benevento x Sampdoria – Domingo – 08h30

Milan x Crotone – Domingo – 11h

Udinese x Verona – Domingo – 11h

Parma x Bologna – Domingo – 14h

Lazio x Cagliari – Domingo – 16h45

Como estão as equipes nesta temporada?

Em 11ª posição com vinte e dois pontos, o time da Fiorentina precisa dos três pontos para, assim, subir na tabela de classificação e buscar uma vaga em competições internacionais. Dessa maneira, venceu cinco jogos, empatou sete e perdeu oito.

Enquanto isso, a Inter aparece em segundo lugar com quarenta e quatro pontos no Campeonato Italiano. Brigando pelo topo da tabela com o Milan, o time de Antonio Conte assume a liderança provisoriamente com quarenta e sete pontos, um a mais que o rival.