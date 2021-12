Fiorentina x Sassuolo: onde assistir, horário e escalações – 19/12

Pela décima oitava rodada do Campeonato Italiano, a bola vai rolar entre Fiorentina x Sassuolo neste domingo, 19/12, a partir das 08h30 (horário de Brasília), jogando no Estádio Artemio Franchi. Com transmissão ao vivo, confira onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir o jogo da Fiorentina x Sassuolo: O serviço de streaming Star +, disponível somente por assinatura no site oficial e aplicativo, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Italiano ao vivo neste domingo.

Horário: 08h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Artemio Franchi, cidade de Florença, na Itália

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em sétima posição do Campeonato Italiano com 30 pontos, a Fiorentina vem de uma sequência de três vitórias seguidas nas últimas rodadas e, por isso, deve entrar com toda a confiança necessária para seguir no bom caminho e alcançar então a parte de cima da tabela. Por fim, contabiliza até o momento dez vitórias e sete derrotas.

Enquanto isso, o time do Sassuolo vem logo atrás, em décimo segundo com 23 pontos, também com boa campanha nos últimos jogos para deixar o torcedor animado. Dessa maneira, no confronto deste domingo, os visitantes promete dar trabalho para os rivais, pressionando durante todo o jogo em busca de levar os três pontos para casa.

Escalação de Fiorentina e Sassuolo:

Pulgar e Dragowski são os desfalques da Fiorentina para o jogo de hoje.

Do outro lado, Ayhan cumpre suspensão enquanto Pedro Obiang e Djuricic estão fora.

Fiorentina: Terracciano; Biraghi, Quarta, Odriozola, Milenkovic; Duncan, Torreira, Bonaventura; González, Vlahovic, Callejón

Sassuolo: Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Scamacca, Raspadori

Leia também:

Band será a responsável por transmissão do Mundial de Clubes