Fiorentina x Spezia: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano (19/02)

Fiorentina e Spezia se enfrentam nesta sexta-feira (19) partir das 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Artemio Franchi, na Itália, em jogo da 23ª rodada do Campeonato Italiano. Ambas as equipes precisam somar pontos para escapar da zona de rebaixamento. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Fiorentina x Spezia: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Estádio TNT, da TNT Sports. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês.

Como vem Fiorentina x Spezia para o jogo?

Em 16ª posição com vinte e dois pontos, a Fiorentina precisa somar pontos se quiser se afastar da zona de rebaixamento. Sem vencer por três jogos, a equipe possui um total de cinco vitórias, sete empates e dez derrotas. Além disso, quer também uma vaga para a próxima temporada em competições. Para o jogo de hoje, está sem Ribery.

Enquanto isso, o Spezia conseguiu se recuperar no Campeonato e ocupa a 13ª posição com vinte e quatro. O time vem embalado depois de vencer o Milan, vice-líder. Dessa maneira, venceu seis jogos, empatou também seis e perdeu dez. Assim, entra em campo sem Terzi e Diego Farias lesionados e Bastoni e Erlic suspensos.

Possíveis escalações

Possível Fiorentina: Dragowski; Martínez, Pezzella, Milenkovic; Bonaventura, Venuti, Castrovill, Biraghi, Amrabat; Vlahovic, Kouamé.

Possível Spezia: Provedel; Vignali, Ismajli, Chabot, Marchizza; Ricci, Maggiore, Estévez; Agudelo, Gyasi, Saponara.

Outros jogos da rodada do Campeonato Italiano

Além disso, a 23ª rodada também apresenta outras partidas no fim de semana. Então, saiba quais são os jogos e os horários de cada um.

Cagliari x Torino – 16h45

Lazio x Sampdoria – Sábado – 11h

Genoa x Verona – Sábado – 14h

Sassuolo x Bologna – Sábado – 16h45

Parma x Udinese – Domingo – 08h30

Milan x Inter de Milão – Domingo – 11h

Atalanta x Napoli – Domingo – 14h

Benevento x Roma – Domingo – 16h45

Juventus x Crotone – Segunda-feira – 16h45

