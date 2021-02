FIFA divulga parcial do ranking de seleções; veja a posição do Brasil

A FIFA divulgou nesta quinta-feira (18), a primeira parcial do ranking de seleções. A um mês do retorno dos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo, no Catar, em 2022, a entidade não realizou nenhuma alteração na posição das primeiras equipes, em relação a última lista divulgada.

A entidade soltou a primeira parcial, logo depois do início das primeiras partidas das fases classificatórias para a Copa do Mundo. No entanto, para este primeiro ranking, a FIFA considerou 43 jogos internacionais. Mas, a maioria das partidas ocorreram entre seleções africanas. Por conta deste cenário, é justamente as seleções da África que tiveram as maiores alterações.

Alterações no ranking de seleções

As maiores alterações ocorreram em relação as seleções africanas. Dentre as maiores progressões: o Marrocos, subiu duas posições e agora ocupa o 33º lugar. Outro país que subiu no ranking foi o Mali, que ganhou três postos e está em 54º.

Entre as seleções da Conmebol, entre os primeiros ninguém mudou de colocação. No entanto, Paraguai e Equador mudaram uma posição, e agora ocupam a 35ª e 57ª, respectivamente.

NEW #FIFARANKING 🇧🇪 Belgium lead unchanged top 10 🔝

🌍 CHAN success propels Mali & Morocco 📈 ℹ️👉 https://t.co/pVwJgk3TdC pic.twitter.com/85xQFkl8Ox — FIFA.com (@FIFAcom) February 18, 2021

Ranking da FIFA de seleções

- PUBLICIDADE. -

Sem nenhuma mudança nas principais posições do ranking, o pódio permanece então com Bélgica na primeira posição, seguida por França e Brasil.

Dentre os países da América Latina, os melhores ranqueados então são: Brasil (3º), Argentina (7º), Uruguai (8º), México (9º) e por fim, Colômbia (15º).

Confira a lista

1° – Bélgica – 1780 pontos

2° – França – 1755 pontos

3° – Brasil – 1743 pontos

4° – Inglaterra – 1670 pontos

5° – Portugal – 1662 pontos

6° – Espanha – 1645 pontos

7° – Argentina – 1642 pontos

8° – Uruguai – 1639 pontos

9° – México – 1632 pontos

10° – Itália – 1625 pontos

11° – Croácia – 1617 pontos

12° – Dinamarca – 1614 pontos

13° – Alemanha – 1610 pontos

14° – Holanda – 1609 pontos

15° – Colômbia – 1601 pontos

Quando sairá o próximo ranking?

De acordo com a entidade máxima do futebol, o próximo ranking de seleções está previsto para o dia 8 de abril. Isso porque em março, voltam as Datas FIFA e a parcial deverá passar por alterações de posições.

+ Liga das Nações: como funciona o torneio entre seleções europeias

+ Santos vence Corinthians na Vila Belmiro e mantém tabu diante do rival