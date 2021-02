Flamengo x Vasco: onde assistir e escalações do Clássico dos Milhões

No Clássico dos Milhões, Flamengo e Vasco se enfrentam nesta quinta (4), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com objetivos diferentes, enquanto o Rubro-negro segue sua caça ao líder, o Cruzmaltino busca se afastar da zona do rebaixamento. A bola rola às 21h, no Estádio do Maracanã.

Onde assistir Flamengo x Vasco?

O dérbi entre Flamengo e Vasco não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o Premiere exibe a partida ao vivo no pay-per-view, para todo o país, a partir das 21h.

Prováveis escalações do clássico

Flamengo: Hugo; Isla, Arão, Gustavo Henrique e Filípe Luis; Diego, Gérson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel

Vasco: Fernando Miguel; Léo Matos, Ricardo Graça, Marcelo Alves e Henrique; Bruno Gomes, Léo Gil e Benítez; Yago Pikachu, Talles Magno e Germán Cano.

Com o Manto Sagrado, Pedro disputou 49 partidas, marcou 23 gols e deu quatro assistências. É o artiheiro rubro-negro na temporada ao lado de Gabigol. Conquistou os títulos da Supercopa, da Recopa e do Campeonato Carioca. Vamos por mais, P9! 💪❤️🖤#CRF 📸 Alexandre Vidal / CRF pic.twitter.com/rEtLX99uH1 — Flamengo (@Flamengo) February 3, 2021

Jogos da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

Grêmio 3 x 3 Santos – 16h

RB Bragantino x Atlético-GO – 19h15

Corinthians x Ceará – 21h30

Bahia x Fluminense – 21h30

Goiás x Atlético-MG – 21h30

04/02

Fortaleza x Coritiba – 18h

Flamengo x Vasco – 21h

Athletico-PR x Internacional – 21h

05/02

Botafogo x Sport – 20h

19/02

São Paulo x Palmeiras

Como Flamengo e Vasco chegam para o jogo?

Vindo de vitória na última rodada diante do Sport, por 3 a 0, o Flamengo segue sua caça ao então líder Internacional. A quatro pontos do Colorado, o time de Rogério Ceni busca os três pontos para tentar se aproximar da equipe de Abel Braga e assim manter vivo o sonho do título.

Já o Vasco tenta se afastar da zona do rebaixamento, isso porque clube está a dois pontos do Fortaleza, primeira equipe dentro do Z-4. Vindo de empate na última rodada, contra o Bahia, a equipe de Vanderlei Luxemburgo perdeu a oportunidade de ficar a quatro pontos dos cearenses e respirarem na competição. Jogando em casa, o Cruzmaltino encarou o Tricolor Baiano, mas ficou no 0 a 0.