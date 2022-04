Fluminense é quem ganhou o Campeonato Carioca 2022

O Fluminense foi quem ganhou o Campeonato Carioca de 2022. Após empatar com o Flamengo em 1 a 1 (3 x 1 agregado) neste sábado, 02/04, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, o Tricolor confirmou o seu 32º título. Confira a seguir como foi o jogo de quem ganhou o Campeonato Carioca 2022.

Quem ganhou o Campeonato Carioca 2022

O Fluminense é o grande campeão do Campeonato Carioca de 2022. Em jogo feito neste sábado, 02/04, no Rio de Janeiro, no Estádio do Maracanã, contra o Flamengo, o tricolor levantou o seu troféu de número 32 na história da competição sob o placar de 3 x 1 na final.

O time campeão do Flu, comandado pelo técnico Abel Braga, foi para campo com: Fábio, Calegari, Nino, Manoel, David Braz, André, Yago Felipe, Ganso, Cristiano, Arias e Cano

PRIMEIRO TEMPO DA FINAL DO CAMPEONATO CARIOCA

Um dos jogos mais difíceis do fim de semana. É assim que torcedores descreveram a final do Campeonato Carioca entre Fluminense e Flamengo. Dois grandes times, com história e desempenho.

Os minutos iniciais começaram bem para o Fluminense, que garantiu a vantagem no jogo de ida com dois gols de Cano. Logo aos 5 minutos, Manoel teve boa oportunidade ao cabecear. Um minuto depois, Cano chegou bem na área do Rubro-Negro, mas Gustavo Henrique desarmou-o.

O Flu seguiu pressionando, até que aos 12 minutos o Flamengo conseguiu reagir. Gustavo Henrique, de cabeça, acabou mandando para fora.

Na metade da etapa, nenhum dos dois conseguiu chegar bem e oferecer perigo. Aos 29 minutos, porém, Arrascaeta conseguiu reverter em cima de Manoel. Gabigol, que estava livre, avançou para encher as redes do goleiro Fábio, abrindo o placar.

Hugo -> BH -> Arrasca -> GABIGOL O Mengão tá na frente! #FLUxFLA pic.twitter.com/ciNZagLNNj — Cariocão Betfair 22 (@Cariocao) April 2, 2022

A partir daí, o Flamengo cresceu na final, mas esbarrou em um forte Fluminense que não arredou o pé no lado ofensivo. Aos 40, Arrascaeta pegou a sobra e bateu direto para o gol do rival, passando no ladinho da trave.

Aos 43, Cano reativou o seu modo decisivo e aproveitou o desvio em Filipe Luís para enganar o goleiro Hugo. Empate na final do Campeonato Carioca.

GERMÁN CANO! Mais um L aqui no Maraca!#FLUxFLA pic.twitter.com/Qk8fOXqLqx — Cariocão Betfair 22 (@Cariocao) April 2, 2022

SEGUNDO TEMPO DA FINAL DO CAMPEONATO CARIOCA

Na volta aos gramados do Estádio do Maracanã, as equipes tentaram manter o bom desempenho.

Além do clima quente no Rio de Janeiro na noite deste sábado, os termômetros também subiram dentro de campo entre os jogadores. Com apenas 2 minutos, David Luiz fez falta na entrada da área.

Ganso, aos 4, chegou bem e acertou a trave de Hugo. Cano, três minutos depois, recebeu lançamento do meia, mas o impedimento foi marcado no mesmo instante em posição irregular.

A resposta veio com Lázaro em belíssima jogada. Arrascaeta aceitou a bola em passe do lateral, mandando para fora a bola. O mesmo aconteceu com Gabigol após ser lançado pelo uruguaio, mas acabou desarmado por Manoel. Após escanteio, João Gomes acertou em cheio de cabeça a rede pelo lado de fora.

Cada vez mais o jogo esquentava entre os times. Aos 15 minutos, Cano chegou na área para tentar mais uma vez ampliar, mas a bola bateu na mão de Filipe Luís. No mesmo instante, o atacante do Flu percebeu o lance e pediu pênalti.

O árbitro seguiu para o VAR e assinalou a penalidade. Cano, então, chamou a responsabilidade para si, mas a estrela do goleiro Hugo brilhou e ele defendeu o pênalti.

Depois do pênalti defendido, o Flamengo ganhou confiança e partiu para o ataque, enquanto o Tricolor mostrava um belo trabalho na defesa. Pedro, Arrascaeta e Everton Ribeiro tentaram, mas foram desarmados na área.

O jogo seguiu quente, com o Flamengo pressionando e o Fluminense se segurando. Os jogadores do Rubro-Negro buscaram, mas esbarraram em erros de finalizações por falta de qualidade ou por mérito da defesa tricolor.

No finalzinho, Bruno Henrique e Fred receberam cartão vermelho após confusão e empurrões. Seis minutos de acréscimos foram dados, mas nada mudou no placar da final do Campeonato Carioca. Com isso, o apito foi decretado e, por 1 a 1, o Fluminense consagrou-se campeão carioca na temporada 2022. O agregado foi de 3 a 1. ​

Quantas vezes o Fluminense venceu o Campeonato Carioca?

O Fluminense venceu o Campeonato Carioca por 32 vezes, nos anos de 1906, 1907, 1908, 1909, 1911, 1917, 1918, 1919, 1924, 1936, 1937, 1938, 1940, 1941, 1946, 1951, 1959, 1964, 1969, 1971, 1973, 1975, 1976, 1980, 1983, 1984, 1985, 1995, 2002, 2005, 2012 e 2022.

A última vez que o clube levantou o troféu foi em 2012, enquanto a primeira saiu em 1906, por moldes diferentes na competição.

Em toda a competição, oito times já venceram o Campeonato Carioca. O Flamengo, entretanto, é o maior vencedor com 37 títulos. Confira a seguir todos os títulos.

Flamengo – 37 títulos

Fluminense – 31 títulos

Vasco – 24 títulos

Botafogo – 21 títulos

América – 7 títulos

Bangu – 2 títulos

São Cristóvão – 1 título

Paissandu – 1 título

Qual é a premiação do Campeonato Carioca de 2022?

O campeão carioca de 2022 não embolsa nenhum valor após vencer o Campeonato Carioca. Sim, o time vencedor de toda a temporada leva para casa apenas a taça e as medalhas de ouro, distribuídas para os jogadores e a comissão técnica após o fim da partida.

Segundo o jornalista Renan Moura, da Rádio CBN, a Federação Carioca de Futebol, FERJ, ainda não conseguiu obter uma boa quantia para distribuir aos participantes da edição. No ano passado, com a pandemia do Covid-19, a competição também não distribuiu nenhum valor aos times.

Um dos principais motivos, como noticiou o portal UOL Esportes, é que o rompimento da FERJ com a Globo prejudicou o campeonato. O contrato com a Record, dona dos direitos de transmissão, é de 15 milhões de reais.

Esse valor é distribuído para todas as equipes da primeira divisão, onde obviamente os clubes maiores ganham mais do que os pequenos.

