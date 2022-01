Fluminense-PI x 4 de Julho: onde assistir ao jogo de hoje ao vivo – 27/01

Em confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Piauiense, o confronto entre Fluminense-PI x 4 de Julho acontece nesta quinta-feira, 27/01, a partir das 20h (horário de Brasília), no Estádio Lindolfinho. Com transmissão ao vivo do jogo, saiba onde assistir hoje.

Onde assistir Fluminense-PI x 4 de Julho

O Eleven Sports da Federação de Futebol do Piauí (FFP TV) vai transmitir o jogo de hoje ao vivo de graça para todo o público e também através do aplicativo Eleven Sports.

Horário: 20h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Eleven Sports de graça para todo o Brasil

Com 9 pontos, o Fluminense do Piauí se mantém em primeiro lugar com tendo dois de vantagem com o vice colocado da classificação no Piauiense. Agora, espera contar com a vitória mais uma vez no confronto desta quinta-feira para continuar o seu legado até a próxima fase.

Enquanto isso, o time do 4 de Julho aparece em terceiro lugar com o total de 5 pontos, isto é, venceu uma partida e empatou duas na temporada do Campeonato Piauiense. Por isso, promete realizar um bom confronto hoje para levar os três pontos para casa de qualquer modo.

Escalações de Fluminense-PI e 4 de Julho

Provável escalação de Fluminense-PI: Nicolas; Gean, Michel, Ramon, Tiaguinho; Mazinho, Pio, Janeudo; Bismarck, Mario Sergio, Tarcisio

Provável escalação de 4 de Julho: Jailson; Guto, Caio, Edmario, Ricardo Sena; Sidney, Mauricio, Alex Mineiro, Zé Flores; Wallace, Ítalo Pica-Pau

