Fluminense-PI x Flamengo-PI: onde assistir e horário do jogo – 18/01

Fluminense-PI x Flamengo-PI se enfrentam pela segunda rodada do Campeonato Piauiense nesta terça-feira, 18/01, a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Lindolfinho. Com transmissão ao vivo do jogo de hoje, saiba onde assistir.

Quando é Fluminense-PI x Flamengo-PI?

Pela segunda rodada do Campeonato Piauiense, a partida começa às 21h30 desta terça-feira (horário de Brasília), 18 de janeiro de 2022, no Estádio Lindolfinho, localizado na cidade de Teresina, no estado do Piauí, no Brasil.

Onde assistir Fluminense-PI x Flamengo-PI hoje? A TV Cidade Verde (PI) vai exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV, disponível de graça para todo o estado do Piauí na TV aberta. Outra opção é acompanhar através do Eleven Sports da Federação Piauiense de Futebol no site oficial da entidade de graça e aberto para todo o público.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

TV: TV Cidade Verde (SBT-PI)

LiveStream: Eleven Sports e FFP TV de graça para todo o Brasil

O elenco do Fluminense estreou bem no Campeonato Piauiense na temporada de 2022. Jogando fora de casa contra o Parnahyba, o tricolor venceu por 3 a 0. Agora, pela segunda rodada e em casa, espera contar com a força de sua torcida e garantir os três pontos e assim continuar em primeiro lugar.

Enquanto isso, o Flamengo aparece em sexto lugar, na zona de rebaixamento, com apenas um ponto depois de empatar diante do 4 de Julho pela primeira rodada da competição estadual. Buscando o melhor de si em campo hoje, deve colocar os melhores jogadores.

Escalações de Fluminense-PI e Flamengo-PI:

Provável escalação de Fluminense-PI: Nicolas; Gean, Michel, Ramon, Tiaguinho; Mazinho, Pió, Janeudo; Jr. Prego, Mário Sergio, Tarcisio

Provável escalação de Flamengo-PI: Felipe; Tito, Tonhão, Samuel, Juninho; Alberto, Matheus, Biel; Glauber, Caio, Lucka

