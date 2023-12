Fluminense vence Al Ahly no Mundial: veja quem marcou os gols

Fluminense e Al Ahly na semifinal do Mundial de Clubes - Foto: Reprodução/Dmytro Aksonov by Getty Images

Com gols de Arias e John Kennedy, Fluminense está na final do Mundial de Clubes

O Fluminense está na final do Mundial de Clubes após superar o Al Ahly por 2 x 0 nesta segunda-feira, 18 de dezembro, pela semifinal no Estádio King Abdullah Sports City. Quem marcou os gols da vitória foram Arias e John Kennedy, Fluminense. Saiba como foi o jogão!

Placar de Fluminense e Al Ahly no Mundial de Clubes

PRIMEIRO TEMPO DE FLUMINENSE 2 x 0 AL AHLY

Com o King Abdullah Sports City lotado de camisas vermelhas e verdes nas arquibancadas, o primeiro tempo na semifinal entre Fluminense e Al Ahly foi equilibrado. Empenhadas, as equipes até tentaram abrir o placar, mas ninguém saiu do zero a zero.

O Al Ahly saiu para jogo logo nos primeiros minutos da etapa com Tau, Kahraba e Shahat, mas a defesa carioca foi rápida para impedir os chutes. O Fluminense demorou a pegar o ritmo da partida, e quando o fez assustou os egípcios aos 8 minutos com Arias, com a bola explodindo na trave esquerda.

O jogo seguiu pegado para ambos os elencos, com pequena vantagem ao Al Ahly. Aos 18 minutos, o elenco internacional cobrou escanteio e, na sobra, a zaga Tricolor mandou para fora o perigo. Depois de sofrer aperto, o Fluminense conseguiu responder.

Arias, aos 22 minutos, foi desamado próximo à área, enquanto no minuto seguinte aproveitou a sobra e acertou em cheio a trave mais uma vez. O Al Ahly respondeu com contra-ataque aos 27 minutos mas André fez o bloqueio.

Até aqui, metade do primeiro tempo, foram 7 tentativas do clube africano e duas do Fluminense. O time do Rio conseguiu trabalhar bem a bola aos 32 minutos, mas a defesa do Al Ahly foi esperta e rápida para afastar o perigo.

A melhor chance do time africano saiu aos 38, quando Kahraba cabeceou em cima de Fábio, que defendeu com a mão direita. Keno respondeu aos 43, mas a bola foi por cima do gol.

Sem tempo para mais nada, os atletas seguiram ao vestiário.

SEGUNDO TEMPO DE FLUMINENSE 2 x 0 AL AHLY

Depois de sequer conquistar chances claras de gol, o Fluminense mudou a sua postura. Voltou do intervalo sem alterações, mas sentindo-se confiante para mostrar o lado ofensivo aos rivais. O Al Ahly, por outro lado, manteve o seu jeito de jogar.

Arias arriscou aos 5 minutos, mas a bola foi por cima do gol. Cano, na sequência, assustou a defesa egípcia ao receber de Samuel Xavier, mas a bola passou pertinho da trave do goleiro El Shenawy. O Al Ahly respondeu com chute de Kahraba, mas Fábio defendeu.

O Fluminense passou a ditar o ritmo de jogo e a ter o controle de posse de bola total nos primeiros minutos, pressionando a defesa dos adversários. El Shahat, com 17 minutos, teve boa chance de abrir o placar, mas Fábio apareceu mais uma vez para defender a bola no cantinho do gol.

Foi aos 20 minutos que tudo mudou. Com 21 minutos no relógio, Marcelo foi derrubado na área por Tau e o árbitro assinala a penalidade. Arias assumiu a responsabilidade e, em chute certeiro, colocou o Fluminense à frente do placar na semifinal do Mundial de Clubes.

O jogo seguiu quente, o Al Ahly não tirou o pé e passou a buscar o empate. O Fluminense teve chances com Cano aos 39 frente a frente com El Shenawy, mas o goleiro levou a melhor. Com quatro substituições, Fernando Diniz colocou jovens para jogar, dando ainda mais velocidade ao time.

Em contra-ataque puxado por Martinelli, o meia encontrou John Kennedy, responsável pelo gol da vitória na final da Libertadores, livre que apenas enxergou o ângulo e acertou em cheio as redes do Al Ahly na decisão.

Mesmo com sete minutos de acréscimos, pouca coisa aconteceu. O Tricolor manteve a vantagem na posse de bola, enquanto o Al Ahly tinha dificuldades na hora de finalizar. Como última chance, Cano apareceu na área e, em bom chute, El Shenawy fez baita defesa.

Sem tempo para mais nada, o Fluminense venceu o Al Ahly por 2 a 0 e garantiu a vaga na final do Mundial de Clubes.

O Fluminense, do técnico Fernando Diniz, foi para campo com o goleiro Fábio; os laterais Marcelo e Samuel Xavier; os zagueiros Nino e Felipe Melo improvisado; os meias Martinelli, André, Ganso; e os atacantes Jhon Arias, Keno e Germán Cano.

Já o Al Ahly, do treinador Marcel Koller, foi com o goleiro El Shenawy; os laterais Maaloul e Mohamed Hany; os zagueiros Ibrahim e Mohamed Abdel Monem; os meias Ashour, El Shahat e Attia; os atacantes Kahraba e Tau.

Final do Mundial de Clubes 2023

A final do Mundial de Clubes está marcada para a próxima sexta-feira, 22 de dezembro, às 15h, horário de Brasília, no Estádio King Abdullah Sports City, em Jidá, na Arábia Saudita. O Fluminense vai enfrentar o Manchester City ou o Urawa Reds na decisão pelo título mundial da FIFA.

Última edição sob o tradicional formato, a final é disputada em partida única onde as duas equipes jogam os dois tempos de 45 minutos, além da prorrogação. Em caso de empate, a prorrogação será iniciada com dois jogos de 15 minutos cada sob as mesmas regras.

Na temporada passada, o Real Madrid venceu o Al Hilal na decisão por 5 a 3, em Marrocos, com participação de Vinicius Junior.

A TV Globo e as plataformas Globoplay, FIFA+ e a CazéTV no Youtube vão transmitir ao vivo a final do Mundial de Clubes na sexta, no horário marcado, para todo o país.