Fluminense x Flamengo: veja onde assistir confronto do Brasileiro Sub-20

Flamengo x Fluminense decidem uma vaga na semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20, nesta segunda-feira (4), às 15h, nas Laranjeiras. O Rubro-negro carrega a vantagem do jogo de ida das quartas, o qual venceu por 3 a 1, na Gávea. Para garantir a classificação, basta um empate ou uma derrota por até um gol de diferença, que a equipe se mantém viva na briga pelo título que conquistou em 2019.

Quem avançar, enfrenta na semifinal o Athletico-PR, que eliminou o São Paulo, neste domingo (3). Do outro lado da chave, a semifinal já está definida: Atlético MG x Corinthians. O Galo avançou após empatar em 0 a 0 com o Palmeiras, mas vencer a volta por 1 a 0. Já o Timão teve pelo caminho o Grêmio, e empatou em 0 a 0 o primeiro duelo, mas vence em 3 a 2, o segundo.

Onde assistir Fluminense x Flamengo sub-20?

O clássico Fla-Flu não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o SporTV transmite o jogo para todo o Brasil, na TV fechada, a partir das 15h.

Prováveis escalações entre Fluminense x Flamengo sub-20:

Fluminense: Pedro Rangel, Guilherme, Felipe, Cipriano e Marcos Pedro; André, Nathan e Wallace; Miguel Souza, Gabriel Teixeira e John Kennedy.

Flamengo: João Fernando, Luan Sales, Milani, Otávio e Ítalo; Lucas André, Richard Rios e Max; Thiaguinho, Rodrigo Muniz e Gabriel Barros.

Títulos na competição

Flamengo e Fluminense já venceram o Brasileiro Sub-20. Disputado desde 2006, o Tricolor Carioca foi o primeiro entre os dois, a ficar com o caneco. Em 2015, os meninos de Xerém, foram campeões, com uma geração que composta por: Léo Pelé (São Paulo), Frazan, Douglas (PAOK) e Pedro, que agora joga no rival da Gávea.

Assim como o Flu, o Flamengo possui apenas um título da competição. No entanto, o Rubro-negro é o atual campeão do Brasileiro, conquistado em 2019. Em seu elenco do título, a equipe tinha atletas como: Hugo Souza, Matheuzinho, Ramon, Yuri César e Rodrigo Muniz.

O confronto desta segunda será o primeira Fla-Flu desta semana. Na quarta (6), as equipes se enfrentam, mas desta vez, pelo Campeonato Brasileiro profissional.