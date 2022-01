Fluminense x Jacuipense: onde assistir, horário e escalações – 04/01

As equipes de Fluminense x Jacuipense se enfrentam nesta terça-feira, 04/01, a partir das 15h15 (horário de Brasília), com a bola rolando pela primeira rodada do grupo 6 na Copinha jogando no Estádio Dr. Hudson Buck Pereira. Com transmissão ao vivo na TV, confira onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir Fluminense x Jacuipense: O canal SporTV, disponível somente na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022 ao vivo nesta terça-feira.

Horário: 15h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Dr. Hudson Buck Pereira, cidade de Matão

TV: SporTV

LiveStream: Paulistão Play (www.paulistaoplay.com.br) e Premiere pelo aplicativo ou site (www.ge.globo.com/premiere) disponível por assinatura

No grupo 6 estão Fast Clube, Fluminense, Jacuipense e Matonense, com a cidade-sede em Matão, no interior de São Paulo.

Ao todo, 128 equipes são divididas em 32 grupos de quatro times, separados por cidades-sedes onde disputam três rodadas. Apenas o primeiro e segundo lugar avançam para a próxima fase onde o primeiro colocado enfrenta o segundo do grupo ao lado e assim por diante, seguindo o chaveamento até a terceira fase.

O campeonato segue até as oitavas de final, quartas e semifinal, sempre em jogo único. Por fim, a final é realizada em estádio netruo, em São Paulo. É provável que os jogos contem com a presença de torcidas, mas sempre mantendo os principais cuidados para evitar o aumento de casos como a autorização de vacinados e exames.

Escalação de Fluminense e Jacuipense:

O confronto desta terça-feira promete ser equilibrado, já que as duas equipes buscam os três pontos em campo pela primeira rodada do novo torneio no ano.

Fluminense: Thiago; Jhonny, Marcos Pedro, Felipe, Davi; Nathan, Wallace, Luan Brito, Yago, Arthur; Jefferson

Jacuipense: Ítalo; Roque, João, Jonathan, Bispo; Amaral, Anderson, Elton, Fabio; Dielson, Oliveira

Leia também:

Quando começa o Brasileirão Série B 2022: times e onde assistir