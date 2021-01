Fluminense x São Paulo: onde assistir final da Copa do Brasil Sub-17

Fluminense e São Paulo decidem o título da Copa do Brasil Sub-17, nesta sexta-feira (29). Logo depois de empatarem no jogo de ida em 0 a 0,em Cotia, a disputa segue aberta para o confronto da volta. A bola rola às 17h30 (horário de Brasília), no Estádio Luso Brasileiro.

Com o empate no primeiro duelo, quem vencer, fica com o caneco da competição.

Onde assistir final entre Fluminense x São Paulo

A final da Copa do Brasil Sub-17, entre Fluminense e São Paulo, não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o SporTV, na TV fechada, e o Mycujoo TV da CBF, na internet, exibem a partida ao vivo.

Prováveis escalações de Fluminense e São Paulo Sub-17

Fluminense: Cayo Fellipe; Lucas Justen, Caio Leão, Davi e Jefté; Alexsander, Metinho, Lucas Felipe e Matheus Martins; João Neto e Arthur.

São Paulo: Leandro; Flávio, Brian, Beraldo e Patryck; Léo, Matheus Amaral e Palmberg; Marquinhos, Talles Wander e João Adriano.

Nosso Sub-17 #MadeInCotia está a caminho do Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense nesta sexta-feira, às 17h30. Vale o título da Copa do Brasil! #VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/KqUeTv8YON — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 28, 2021

Como Fluminense e São Paulo chegam para o jogo?

Nas semifinais, o Tricolor das Laranjeiras atropelou seu rival, o Flamengo. Logo depois de golear no jogo de ida por 6 a 1, o Flu ainda venceu a volta por 3 a 0. Na somatória, massacre diante do Rubro-negro, por 9 a 1. Com o empate fora de casa no primeiro jogo da final, o Fluminense decide o título em casa.

Já o Tricolor Paulista sofreu para chegar à grande decisão. Embora tenha vencido o primeiro jogo da semifinal, contra o Palmeiras, por 2 a 0, fora de casa, o time de Cotia não soube segurar o resultado e perdeu em seus domínios. O Verdão conseguiu reverter o placar, e então a decisão foi para as penalidades.

Nas cobranças de pênaltis, vitória são-paulina por 5 a 4, e a vaga então a mais uma final da Copa do Brasil Sub-17. Tricolor vai em busca de seu segundo título na competição.