Força e Luz x ABC: onde assistir ao jogo do Potiguar hoje – 16/01

Pela terceira rodada do Campeonato Potiguar, o confronto entre Força e Luz x ABC acontece neste domingo, 16/01, a partir das 15h (horário de Brasília), jogando no Estádio Nazarenão. Com transmissão ao vivo do jogo de hoje, saiba onde assistir.

Quando é Força e Luz x ABC?

Na terceira rodada do Potiguar , a partida começa às 15h deste domingo (horário de Brasília), 16 de janeiro de 2022, no Estádio Nazarenão, na cidade de Goianinha, do estado do Rio Grande do Norte.

Onde assistir o jogo do ABC hoje?

O jogo não tem transmissão na TV. No entanto, os torcedores podem assistir a transmissão do confronto de hoje no Youtube da TV FNF , disponível tanto pelo computador como para aplicativo em Android e iOS

Horário: 15h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Youtube da TV FNF de graça para todo o Brasil

Em quinto lugar na tabela do Campeonato Potiguar, o Força e Luz contabiliza 3 pontos depois de vencer somente uma partida e perder a outra que disputou até aqui na temporada. Dessa maneira, deve colocar em campo os seus principais jogadores e, além disso, espera contar com a força de sua torcida em casa.

Enquanto isso, o ABC segue em primeiro lugar com 6 pontos depois de vencer os dois jogos que disputou na competição, diante do Globo e Potyguar. Agora, o elenco do Rio Grande do Norte espera contabilizar a sua terceira vitória seguida para aumentar a vantagem que possui na liderança.

Escalações de Força e Luz e ABC:

Histone da Silva Sousa foi expulso na última rodada e, por isso, não pode entrar em campo hoje.

Já para o ABC, não existem novas baixas no plantel de jogadores.

Provável escalação de Força e Luz: Rogério; Ewerton Caldas, Marcos Eduardo, Renan de Carvalho, Nildo; Ketson, Luiz Miller; Joedson, Clebson, Edson, Edson Pinheiro

Provável escalação de ABC: Matheus Nogueira; Luís Gustavo, Ícaro, Richardson; Ítalo Henrique, Felipinho, Kelvin, Thallyson; Jefinho, Allan Dias, Wallyson

