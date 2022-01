Fortaleza x Resende: onde assistir ao jogo da Copinha hoje – 12/01

Em partida válida pela segunda fase da Copinha, as equipe de Fortaleza x Resende se enfrentam nesta quarta-feira, 12/01, com a bola rolando a partir das 11h30 (horário de Brasília), jogando no Estádio Suzanão. Com transmissão ao vivo, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir o jogo do Fortaleza x Resende: O Youtube do Paulistão, e os serviços de streaming Paulistão Play e Eleven Sports, disponíveis de graça, vão transmitir o jogo de hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022 ao vivo nesta quarta-feira.

Horário: 11h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Suzanão, cidade de Suzano

TV: Sem transmissão

LiveStream: Youtube, Eleven Sports e Paulistão Play de graça

Ao terminar em primeiro lugar no grupo 16 com 9 pontos, o Fortaleza entra em campo nesta quarta-feira pela segunda fase da Copinha com todo o gás necessário em busca da grande final. Pela fase de grupos, o elenco derrotou o Ituano, União Suzano e Concórdia.

Enquanto isso, o Resende terminou em segundo lugar com 4 pontos atrás apenas do Corinthians pelo grupo 15 da Copinha na temporada. O elenco perdeu para o time alvinegro na primeira rodada, depois venceu o São José e empatou com o River na última rodada.

Escalações de Fortaleza e Resende:

Fortaleza: Arthur; Júlio Henrique, Geilson Souza, João Henrique; Matheus Oliveira, Marcondes, Lucas Kallyel, Gabriel, Pedrinho; Wendell, Douglas Cunha

Resende: Pedro; Gabriel, Henrique, João Pedro, Douglas da Silva; Leonardo, Bismarck, Brendon, Leonardo, Pedro Henrique; José Carlos

Leia também:

Classificação da Copinha 2022: times já classificados na 2ª fase