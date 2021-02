Frankfurt x Bayern de Munique: onde assistir ao vivo e escalações (20/02)

Eintracht Frankfurt e Bayern de Munique se enfrentam neste sábado (20), a partir das 11h30 (horário de Brasília), na Commerzbank-Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Alemão. Se vencer, equipe do Bayern aumenta a vantagem na liderança. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Frankfurt x Bayern de Munique: onde assistir o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Onefootball. Ademais, você pode assistir em dois lugares:

Através do aplicativo em seu celular

No site oficial do Onefootball ao vivo

Possíveis escalações

Possível Frankfurt: Trapp; Tuta, Hinteregger, N’Dicka; Toure, Rode, Hasebe, Kostic; Kamada, Younes, Jovic

Possível Bayern de Munique: Neuer; Süle, Boateng, Hernandez, Davies; Kimmich, Alaba; Sane, Goretzka, Coman; Lewandowski.

Como vem as equipes para o jogo?

- PUBLICIDADE. -

Em 4º lugar com trinta e nove pontos, o Frankfurt segue na briga para alcançar a liderança e diminuir a diferença com o rival Bayern. Ao todo, são dez vitórias, nove empates e duas derrotas. Entretanto, ao jogo de hoje, André Silva, arma no ataque das Águias, é preocupação e pode não estar apto para jogar.

Em primeiro lugar do Campeonato Alemão está o Bayern com quarenta e nove pontos. Portanto se vencer o jogo de hoje, continua com vantagem na liderança, aumentando para oito pontos a diferença com o vice. Ademais, para o confronto deste sábado, Flick não tem Tolisso, Pavard, Thomas Müller, Serge Gnabry, Nubel, Nianzou e Douglas Costa. Já Javi Martínez, Leon Goretzka e Jérôme Boateng estão de volta.

Confira os jogos da rodada no Campeonato Alemão

Além do jogo entre Eintracht Frankfurt x Bayern de Munique, a 22ª rodada também apresenta outras partidas no fim de semana. Então, saiba quais são os jogos e os horários de cada um.

Arminia 0 x 2 Wolfsburg

Colônia x Stuttgart – 11h30

Borussia Mönchengladbach x Mainz – 11h30

Freiburg x Union Berlin – 11h30

Schalke 04 x Borussia Dortmund – 14h30

Augsburg x Bayer Leverkusen – Domingo – 09h30

Hertha Berlin x RB Leipzig – Domingo – 11h30

Hoffenheim x Werder Bremen – Domingo – 14h

Últimos jogos de Frankfurt e Bayern de Munique

Voltando com a taça do Mundial de Clubes da FIFA na mão, o Bayern enfrentou o Arminia na última segunda-feira (15). Com o placar de 3 a 3, ficou no empate.

- PUBLICIDADE -

Já o Frankfurt venceu o Colônia por 2 a 0 no último domingo (14) pela 21ª rodada do Campeonato Alemão.

Conheça Marco Rose, novo técnico do Borussia Dortmund