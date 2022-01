Freipaulistano x Confiança: onde assistir e horário hoje – 22/01

Freipaulistano x Confiança se enfrentam neste sábado, 22/01, a partir das 16h (horário de Brasília), no Estádio Municipal Frei Paulo, pela primeira rodada do Campeonato Sergipano. O jogo de hoje tem transmissão ao vivo online e na TV então, por isso, saiba onde assistir.

A TV Record Atalaia vai exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV, disponível de graça para todo o estado do Sergipe na TV aberta.

Outra opção é acompanhar através do canal da TV Atalaia Record no Youtube, com retransmissão disponível de graça para todo o público.