Friburguense x América (27/1): onde assistir jogo do Campeonato Carioca

Friburguense x América-RJ se enfrentam nesta quarta-feira (27), pela quarta rodada da fase preliminar do Campeonato Carioca 2021. A bola rola às às 15h30, no Estádio Eduardo Guinle. Precisando da vitória, as duas equipes estão na parte de baixo do grupo. Enquanto a Friburguense é o lanterna da chave, com um ponto, o América é o penúltimo, com três.

Onde assistir Friburguense x América-RJ ?

O confronto entre Friburguense e América-RJ não terá transmissão da TV aberta. No entanto, a TV Ferj, da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, exibe o confronto ao vivo na internet.

Jogos da 4ª rodada do Campeonato Carioca

quarta-feira (27)

Nova Iguaçu x Americano-RJ – 15h30

Sampaio Corrêa-RJ x Cabofriense – 15h30

Friburguense e América-RJ – 15h30

Como as equipes chegam para o confronto?

Na última posição do grupo, o Friburguense tem apenas um ponto em três jogos. Para continuar sonhando com a classificação para o Campeonato Carioca, o Frizão então precisa do triunfo. No último jogo, a equipe perdeu para a Cabofriense, por 2 a 1, mas fora de casa. O clube ainda soma uma derrota para o Nova Iguaçu, por 1 a 1, e um empate com o Americano.

Já o Mecão, assim como seu adversário, precisa dos três pontos para ainda buscar a classificação. Em 5ª lugar, com três pontos, no último jogo o time ficou no empate com o Nova Iguaçu por 1 x 1, em casa. A equipe ainda tem um empate com o Sampaio Corrêa, por 1 a 1, e um empate com a Cabofriense, por 0 a 0.

Em todo histórico do confronto, as equipes já se enfrentem em 38 oportunidades. No total, o Friburguense venceu 13 duelos, enquanto o América-RJ soma 14 triunfos. Ainda há 11 empates entre as equipes.