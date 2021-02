Friburguense x Cabofriense: onde assistir duelo do Campeonato Carioca

Friburguense e Cabofriense se enfrentam nesta quarta-feira (10), pela fase preliminar do Campeonato Carioca 2021. Apenas cumprindo tabela, o Frizão joga em casa, no estádio Eduardo Guinle, às 15h30

Vice-líder do grupo, o time de Cabo Frio busca os três pontos para retomar a liderança do campeonato. Mas para conseguir o feito, além de vencer o jogo, precisa torcer por um tropeço do Nova Iguaçu. Já a Friburguense, com apenas um ponto na competição, já está então matematicamente sem chances de garantir a vaga à próxima fase, e jogará a segunda divisão do Estadual.

Onde assistir Friburguense x Cabofriense ?

A partida entre Friburguense e Cabofriense não terá transmissão ao vivo da tv aberta. No entanto, o MyCujoo.TV transmite o confronto para todo o país.

A classificação da Fase Preliminar do Campeonato Carioca 2021. pic.twitter.com/DT725elkcL — Campeonato Carioca (@campcarioca) February 7, 2021

Jogos da 8ª rodada do Campeonato Carioca

Sampaio Correa x Americano

Friburguense x Cabofriense

Nova Iguaçu x América

Como Friburguense e Cabofriense chegam para o jogo?

Os donos da casa seguem sem vencer no campeonato e de 21 pontos disputados, conquistaram apenas um. O péssimo desempenho fez com a equipe já perdesse então as chances de avançar na competição, isso com três rodadas de antecedência. O Frizão tem a pior defesa do campeonato, com 11 gols sofridos, mas também o pior ataque ao lado do América, com cinco tentos marcados. A Friburguense perdeu para todos os adversário até aqui. No primeiro turno, conseguiu empatar contra o Americano, mas tomou o revés no jogo da volta.

Já a Cabofriense segue sua caça ao líder. O clube perdeu a liderança na última rodada, logo depois de empatar com o América e o Nova Iguaçu vencer o Sampaio Corrêa. A dois pontos da liderança, o time de Cabo Frio aposta suas fichas em uma derrota do Laranjão, mas aliado a uma vitória contra os lanternas para retomarem o primeiro lugar do campeonato.