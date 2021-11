Genoa x Roma: onde vai passar, horário e escalações (21/11)

Pela décima terceira rodada do Campeonato Italiano, as equipes de Genoa x Roma se enfrentam neste domingo, 21/11, a partir das 16h45 (horário de Brasília) no Estádio Luigi Ferraris. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao jogo.

Onde assistir Genoa x Roma: O confronto entre Genoa e Roma terá transmissão ao vivo da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, responsável por passar o jogo de hoje já que não possui transmissão pela televisão.

Data: 21 de novembro de 2021

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Luigi Ferraris, cidade de Gênova, na Itália

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Com apenas uma vitória neste começo de temporada no Campeonato Italiano, a equipe do Genoa precisa vencer o confronto deste domingo se quiser avançar pela tabela e, dessa maneira, se afastar da zona de rebaixamento. Neste momento, contabiliza outros seis empates e cinco derrotas em décima sétima posição com 9 pontos.

Enquanto isso, a Roma mesmo sob o comando de Mourinho não consegue emplacar em um bom futebol. Em oitava posição com 19 pontos, não vence em duras rodadas seguidas pelo Campeonato Italiano. Hoje, se vencer, pula três posições na classificação para quem sabe chegar mais próximo da parte de cima.

Escalações de Genoa x Roma:

O técnico da Roma, José Mourinho, não tem disponível em seu plantel de jogadores Spinazzola, Smalling, Calafiori e Viña, lesionados.

Já o elenco da casa tem uma extensa lista de desfalques, começando com Domenico Criscito, Felipe Caicedo, Fares, Hernani, Destro e Cassata.

GENOA: Sirigu; Criscito, Vázquez, Masiello; Biraschi, Badelj, Rovella, Cambiaso; Galdames; Caicedo, Sturaro

ROMA: Rui Patrício; Mancini, Kumbulla, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Veretout, El Shaarawy; Shomurodov, Zaniolo, Abraham

