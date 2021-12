Genoa x Sampdoria: onde assistir e horário do clássico hoje – 10/12

Chamado de Derby Della Lanterna, clássico da cidade de Gênova entre Genoa x Sampdoria acontece nesta sexta-feira, 10/12, às 16h45 (horário de Brasília), pela décima sétima rodada do Campeonato Italiano no Estádio Luigi Ferraris. Saiba onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir Genoa x Sampdoria: O streaming Star +, disponível por assinatura no site ou aplicativo, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Italiano ao vivo nesta sexta-feira.

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Luigi Ferraris, cidade de Gênova, na Itália

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Na zona de rebaixamento pela 19ª posição com dez pontos, o Genoa precisa da vitória nesta sexta-feira de qualquer modo, especialmente porque o resultado representa um clássico regional. Com apenas um triunfo na temporada, sete empates e oito derrotas, o elenco busca contar com o apoio de sua torcida para encarar de frente o adversário e, então, pontuar para deixar a degola no fim de semana.

Enquanto isso, o Sampdoria aparece na frente da tabela em 15º com quinze pontos, isto é, venceu quatro jogos, empatou três e perdeu nove no Campeonato Italiano. Por isso, quer manter o bom desempenho que apresenta em campo para conquistar ap arte de cima em busca de vagas para torneios internacionais no ano que vem.

Escalações de Genoa x Sampdoria:

O Genoa não tem novos desfalques para o confronto de hoje, enquanto os visitantes não contam com Mikkel Damsgaard, Ihattaren, Ernesto Torregrossa e Ronaldo Vieira.

Genoa: Sirigu; Vásquez, Bani, Biraschi; Ghiglione, Touré, Behrami, Hernani, Cambiaso; Ekuban, Bianchi

Sampdoria: Audero; Bereszyński, Ferrari, Chabot, Augello; Thorsby, Ekdal, Candreva, Verre; Gabbiadini, Quagliarella

Leia também:

Quantos gols Erling Haaland tem na carreira?