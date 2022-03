Genoa x Torino: onde assistir ao jogo, horário e escalações (18/03)

Abrindo a 30ª rodada do Campeonato Italiano, Genoa x Torino se enfrentam nesta sexta-feira, a partir das 17h, no Estádio Luigi Ferraris, em Gênova. Com transmissão ao vivo no streaming para assinantes, confira a seguir onde assistir o jogo Genoa x Torino hoje.

Na última rodada do torneio, o Genoa empatou com a Atalanta. Do outro lado, o Torino também vem de empate diante da Internazionale.

Onde assistir Genoa x Torino ao vivo

O jogo do Genoa e Torino vai passar hoje ao vivo no serviço de streaming Star +, a partir das 14h45 (Horário de Brasília).

A plataforma pode ser encontrada para assinatura através do site oficial (www.starplus.com) ou pelo aplicativo no Android e iOS por valores de R$32,90 até R$45,90 ao mês.

Escalações de Genoa x Torino

Na décima nona posição com 19 pontos, o Genoa precisa vencer a partida desta sexta-feira seja como for. Ocupando a zona de rebaixamento, o principal objetivo do clube neste momento é escapar da degola e, por isso, tem que continuar somando pontos custe o que custar nas próximas rodadas. Entretanto, nas últimas cinco rodadas, só ficou no empate.

Provável Genoa: Sirigu; Vasquez, Ostigard, Maksimovic, Frendrup; Badelj, Galdames, Portanova, Amiri; Melegoni, Yeboah

Enquanto isso, o Torino vem de cinco rodadas sem vencer, mas conseguiu somar três pontos desde então. Em décimo primeiro lugar com 35 pontos, o grupo coleciona nove vitórias, oito empates e onze derrotas e, por isso, deve manter o seu principal time titular com o intuito de levar os três pontos para casa.

Provável Torino: Berisha; Djidij, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Brekalo, Pobega, Belotti

Último jogo Genoa x Torino

Os times de Genoa e Torino se enfrentaram pela última vez em 22 de outubro de 2021, pela nona rodada do Campeonato Italiano na atual temporada.

Pelo placar de 3 a 2, com gols de Sanabria, Pobega e Brekalo, o Torino faturou os três pontos. Destro e Caicedo descontaram.

Assista ao vídeo e relembre como foi o último jogo.

Jogos da rodada no Campeonato Italiano

Pela 30ª rodada, dez partidas vão acontecer neste fim de semana, começando na sexta-feira e seguindo até o domingo com transmissão ao vivo.

Sassuolo x Spezia – 14h45

Genoa x Torino – 17h

Napoli x Udinese – 11h (Sábado, 19/03)

Inter de Milão x Fiorentina – 14h (Sábado, 19/03)

Cagliari x Milan – 16h45 (Sábado, 19/03)

Venezia x Sampdoria – 08h30 (Domingo, 20/03)

Juventus x Salernitana – 11h (Domingo, 20/03)

Empoli x Venezia – 11h (Domingo, 20/03)

Roma x Lazio – 14h (Domingo, 20/03)

Bologna x Atalanta – 16h45 (Domingo, 20/03)

