Geórgia x Bulgária: onde assistir e horário da Liga das Nações (12/06)

Anfitriões buscam se manter na liderança do grupo na Liga C enquanto visitantes querem alcançar o topo

Pela quarta rodada da Liga das Nações, as seleções de Geórgia x Bulgária entram em campo neste domingo, 12 de junho, a partir das 13h (Horário de Brasília), no Estádio Boris Paichadze, em Tbilisi. Com transmissão somente online, descubra onde assistir e todas as informações do jogo.

Onde assistir Geórgia x Bulgária hoje?

O jogo entre Geórgia e Bulgária hoje vai passar ao vivo nos Canais Globo e Globo Play, serviço de streaming.

Sem passar na TV, o confronto da Liga das Nações será transmitido para todos os assinantes nas plataformas da TV Globo disponível somente para os assinantes.

A primeira opção é o Globo Play, serviço de streaming, disponível pelo aplicativo de celular, tablet, computador e até mesmo na smart TV. Outra maneira é o Canais Globo, onde usuários da TV paga tem acesso sem pagar nada.

Informações do jogo Geórgia x Bulgária hoje:

Data: 12/06/2022

Horário: 13h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Boris Paichadze, em Tbilisi, na Geórgia

Arbitragem: Espen Eskas

Onde assistir: Canais Globo e Globo Play

+ Grid de largada da Fórmula 1: classificação para GP do Azerbaijão 2022

Geórgia e Bulgária na Liga das Nações

A seleção da Geórgia é a líder do grupo quatro com 9 pontos, colecionando três vitórias diante de Gibraltar, Bulgária e Macedônia do Norte. Se vencer o jogo deste domingo consegue garantir vantagem diante dos adversários e, dessa maneira, ficar ainda mais próximo de se classificar até a segunda divisão.

Do outro lado, a Bulgária vem na 3ª posição com apenas 2 pontos, ou seja, coleciona dois empates e uma derrota, ou seja, promete colocar o seu melhor desempenho dentro de campo para se garantir na próxima divisão da Liga das Nações.

Provável escalação da Geórgia: Giorgi Mamardashvili; Khocholava, Tsitaishvili, Kashia, Kverkvelia, Kakabadze; Davitashvili, Kvekverskiri, Aburjania; Zivzivadze e Kvaratskhelia. Técnico: Willy Sagnol

Provável escalação da Bulgária: Vutsov; Jordanov, Hristov, Chorbadzhiyski, Popov; Milanov, Kraev, Kraestev, Minchev; Stefanov e Minchev. Técnico: Georgi Ivanov

Palpite Geórgia x Bulgária

Não há dúvidas de que a Geórgia é a favorita no confronto da Liga das Nações pela quarta rodada. Com a vantagem de cinco pontos diante dos opositores no grupo, deve sair de campo com os três pontos.

Além de ter o melhor futebol na competição, a seleção também joga em casa, com a presença firme da torcida. Do outro lado, a Bulgária tomou sete gols, mas só marcou quatro. Por isso, não deve ter chances para vencer o confronto de hoje.

Classificação do grupo da Geórgia e Bulgária

Dentro da Liga C, as seleções de Geórgia e Bulgária também jogam com Gibraltar e Macedônia do Norte.

Em seis rodadas, elas disputam a classificação para a segunda divisão da Liga das Nações, conhecida como a Liga B. Porém, o quarto e último colocado de cada grupo é rebaixado até a divisão inferior. a Liga D.

1 Geórgia – 9 pontos

2 Macedônia do Norte – 4 pontos

3 Bulgária – 2 pontos

4 Gibraltar – 1 ponto