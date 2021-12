Getafe x Athletic Bilbao: onde assistir, horário e escalações – 06/12

Fechando a décima sexta rodada do Campeonato Espanhol, as equipes de Getafe x Athletic Bilbao se enfrentam nesta segunda-feira, 06/12, a partir das 17h (horário de Brasília) no Coliseum Alfonso Pérez. Saiba onde assistir ao jogo de hoje online e também pela televisão.

Onde assistir Getafe x Athletic Bilbao: A partida entre Getafe e Athletic Bilbao terá transmissão ao vivo do canal ESPN, na TV fechada em operadoras por assinatura, além da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo em Android e iOS.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Coliseum Alfonso Pérez , cidade de Getafe, na Espanha

TV: ESPN

LiveStream: Star+ pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Ocupando a 19ª posição do Campeonato Espanhol com dez pontos, o time do Getafe deve entrar em campo nesta segunda-feira com um único objetivo sem pestanejar: vencer. Isso porque, na zona de rebaixamento, o time corre o risco de cair para a segunda divisão e, por isso, precisa contar com a força de sua torcida até o último instante para manter a força.

Enquanto isso, o Bilbao vem mais em cima, no 10º lugar com vinte pontos. Até o momento, o clube garantiu quatro vitórias, oito empates e somente três derrotas, ou seja, é o favorito no jogo de hoje para levar os três pontos para casa e, dessa maneira, subir ainda mais na classificação em busca de uma vaga por torneios internacionais então.

Escalações de Getafe x Athletic Bilbao:

Apenas Abdulai é desfalque para o time dos anfitriões no jogo de hoje.

Já os visitantes, por outro lado, não contam com Nolaskoain, Vivian, Yuri e Villalibre, lesionados.

GETAFE: David Soria; Oliveira, Cuenca, Mitrovic, Dakonam, Suárez; Aleña, Arambarri, Maksimovic; Unal, Ramírez

ATHLETIC BILBAO: Unai Simón; Lekue, Álvarez, Martínez, Balenziaga; Williams, Vencedor, Dani García, Muniain; Williams, Raúl

Leia também:

Quanto ganha o vice-campeão do Brasileirão? Veja os valores