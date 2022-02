Getafe x Levante: onde assistir, horário e escalações – 04/02

Em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol, as equipes de Getafe x Levante se enfrentam nesta sexta-feira, 04/02, com a bola rolando a partir das 17h (horário de Brasília), no Coliseum Alfonso Pérez. Dessa maneira, confira onde assistir ao jogo de hoje e horário ao vivo.

Onde assistir Getafe x Levante hoje

O jogo do Getafe e Levante hoje terá transmissão do canal ESPN 2, disponível ao vivo somente pela TV fechada e por assinatura em operadoras de televisão.

Os assinantes da TV fechada podem assistir no canal, enquanto os não assinantes acompanham através do Star +, serviço de streaming pago através do site (www.starplus.com) ou o aplicativo para Android e iOS.

Horário: 17h (horário de Brasília)

TV: ESPN 2

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site

Em 16ª posição no Campeonato Espanhol com vinte e dois pontos, o Getafe tem a oportunidade de se afastar por completo da zona de rebaixamento se vencer o jogo desta sexta-feira. No entanto, precisa contar também com tropeços dos adversários pela rodada para se manter longe da degola.

Enquanto isso, o Levante é o lanterna do Campeonato Espanhol com apenas onze pontos, isto é, só venceu um jogo, empatou outros oito e perdeu doze. Dessa maneira, mesmo se vencer o jogo de hoje, ainda não consegue deixar a última posição e, assim, tem que torcer para ter uma leva de resultados positivos nas próximas semanas para deixar a zona da degola.

Escalação do Getafe x Levante

Abdulai é o único desfalque para os anfitriões.

Do outro lado, o Levante não conta com Morales, Campaña e Mustafi.

Escalação do jogo do Getafe: David Soria; Olivera, Cuenca, Dakonam, Mitrovic, Suárez; Aleña, Arambarri, Maksimovic; Borja Mayoral, Rodríguez

Escalação do jogo do Levante: Fernández; Miramón, Vezo, Postigo, Carlos Clerc; Frutos, Pepelu, Melero, Bardhi; Roberto Soldado, Roger

