Getafe x Real Madrid ao vivo: onde assistir Campeonato Espanhol hoje (23/4)

Partida da 33ª rodada do Campeonato Espanhol terá transmissão no Disney+ e ESPN; Real Madrid segue na briga pelo título e poupa titulares.

Nesta quarta-feira, 23 de abril, Getafe x Real Madrid se enfrentam no Campeonato Espanhol. A partida será disputada no Coliseum Alfonso Pérez, pela 33ª rodada da La Liga. A partida será transmitida ao vivo no Disney+ e na ESPN.

O confronto é crucial para o Real Madrid, que busca reduzir a diferença de quatro pontos para o líder Barcelona na reta final do campeonato. O técnico Carlo Ancelotti deve promover mudanças na equipe, visando preservar jogadores para a final da Copa do Rei contra o próprio Barcelona, marcada para sábado (26).​

Entre os desfalques confirmados estão os laterais Dani Carvajal e Ferland Mendy, além do zagueiro Éder Militão, todos lesionados. O atacante Kylian Mbappé, que se recupera de entorse no tornozelo, também será poupado. Por outro lado, o goleiro Thibaut Courtois e os meio-campistas Aurélien Tchouaméni e Eduardo Camavinga devem estar à disposição.​

O Getafe, por sua vez, busca se afastar da zona de rebaixamento e conta com o retorno do lateral Diego Rico. No entanto, o time não poderá contar com Uche, suspenso, e Nyom, que é dúvida para a partida.

Prováveis escalações | Getafe x Real Madrid

Getafe: Soria; Iglesias, Djené, Duarte; Juanmi, Maksimovic, Aleñá, Rico; Greenwood, Ünal, Mayoral.​

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Rüdiger, Nacho, Fran García; Tchouaméni, Camavinga, Valverde; Bellingham, Rodrygo, Vinícius Júnior.​

>> Líder no ranking, quantas Champions tem o Real Madrid