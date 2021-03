Gibraltar x Holanda: onde assistir as Eliminatórias – 30/03

Gibraltar e Holanda se enfrentam nesta terça-feira (30) a partir das 15h45 (horário de Brasília), no Victoria Stadium, em jogo da terceira rodada do grupo G nas Eliminatórias da Copa 2022. Quem vencer, garante vantagem nos confrontos. Então, saiba a seguir onde assistir ao jogo ao vivo.

Gibraltar x Holanda: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Estádio TNT, da TNT Sports. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês no site oficial.

Como chegam as equipes para o jogo?

A equipe do Gibraltar ainda não pontuou nas Eliminatórias da Copa de 2022. Assim, se vencer o confronto desta terça, garante os primeiros três pontos da temporada em campo, podendo sonhar com a classificação para a repescagem final.

Por outro lado, a Holanda venceu a Letônia por 2 a 0 no último sábado (27), tendo três pontos. Ganhando hoje, precisa torcer também por tropeços de seus adversários para, assim, se igualar na pontuação e não ver os rivais abrirem maior vantagem.

Possíveis escalações de Gibraltar x Holanda

Possível Gibraltar: Goldwin; Moulds, Santos, Barnett, Sergeant, Valarino; Pons, Jolley, Bosio, Hassan; Styche.

Possível Holanda: Krul; Dumfries, Wijndal, De Ligt, Blind; Frenkie De Jong, Wijnaldum; Berghuis, Klaassen, Depay; De Jong.

Classificação do grupo G nas Eliminatórias da Copa

Tuquia e Montenegro dividem a liderança do grupo G com seis pontos cada. Enquanto isso, Holanda e Noruega estão em segundo lugar com três pontos.

Já Letônia e Gibraltar seguem zeradas.

