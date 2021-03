Gibraltar x Noruega: onde assistir ao jogo das Eliminatórias – 24/03

Gibraltar e Noruega se enfrentam nesta quarta-feira (24) a partir das 16h45 (horário de Brasília), no Victoria Stadium, em jogo da primeira rodada do grupo G nas Eliminatórias da Copa 2022. Quem vencer, garante vantagem nos confrontos. Então, saiba a seguir onde assistir ao jogo ao vivo.

Gibraltar x Noruega: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Estádio TNT, da TNT Sports. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês no site oficial.

Como chegam as equipes para o jogo?

A equipe anfitriã garantiu o acesso para a liga C depois de se classificar em primeiro lugar no grupo 2 da última divisão da Liga das Nações. Agora, mesmo sendo considerado como zebra, a Seleção entra com todo o gás necessário para conquistar uma vaga ou até mesmo tentar a repescagem final.

Enquanto isso, a Noruega tentou, mas não conseguiu o acesso para a divisão superior a sua na competição. Agora, com o jovem Erling Haaland, estrela do momento no futebol europeu, a equipe visitante no confronto promete balançar as redes.

Possíveis escalações de Gibraltar x Noruega

Possível Gibraltar: Coleing; Mascarenhas-Olivero, Mouelhi, Wiseman, Chipolina, Sergeant; Hassan, Annesley, Ronan, Walker; De Barr.

Possível Noruega: Jarstein; Aleesami, Ajer, Strandberg, Linnes; Daehli, Fossum, Midtsjo, Elyounoussi; King, Haaland.

Últimos jogos

A equipe do Gibraltar entrou em campo pela última vez no dia 17 de novembro de 2020, terça-feira, pela última rodada da fase de grupos na Liga das Nações. Assim, em 1 a 1, ficou no empate com o Liechstein.

Enquanto isso, a Noruega enfrentou no dia seguinte, 18 de novembro, a Áustria também pela Liga das Nações, ficando em 1 a 1.

