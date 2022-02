Globo x Botafogo-PB hoje ao vivo: onde ver a Copa do Nordeste – 06/02

Pela terceira rodada, as equipes se enfrentam neste domingo pela Copa do Nordeste com transmissão ao vivo

Em confronto válido pela terceira rodada da Copa do Nordeste neste domingo, 06/02, as equipes de Globo e Botafogo da Paraíba se enfrentam a partir das 16h (horário de Brasília), jogando no Estádio Barrettão. O jogo do Globo e Botafogo-PB hoje tem transmissão ao vivo e, por isso, veja onde assistir.

Horário do jogo do Globo e Botafogo-PB hoje ao vivo

O jogo da Copa do Nordeste vai ter a transmissão do pay-per-view do Nordeste FC ao vivo com cobertura tanto no site e aplicativo a partir das quatro horas da tarde. O serviço está disponível através do site oficial (www.nordestefc.com.br) e também no aplicativo por R$23,90 o valor mensal e R$59,90 por todos os confrontos em 12 meses.

Horário: 16h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: PPV do Nordeste FC

O time do Globo, do Rio Grande do Norte, estreou na Copa do Nordeste durante a semana com o empate contra o Floresta, jogando em casa pela segunda rodada. Agora, neste domingo, tem a missão de buscar a sua primeira vitória em seu favor para consequentemente subir na tabela do grupo A, enquanto ocupa a 6ª posição com um ponto.

Enquanto isso, o Botafogo da Paraíba aparece em último lugar e sem pontos conquistados no grupo B da Copa do Nordeste depois de perder o seu primeiro jogo da temporada no torneio. Na última rodada, foi derrotado pelo CSA jogando fora de casa. Com isso, os visitantes hoje deverão se esforçar ao máximo para ter o primeiro triunfo.

Escalações de Globo x Botafogo-PB

O único desfalque é para o Botafogo, com Nadson e Esquerdinha.

Escalação de Globo : André Zuba; Geovane, Gravata, Mael, Judson; Fernando, Anderson, Hítalo, Rômulo; Nino, João

Escalação de Botafogo-PB : Lucas Ferreira; Erick, Lucas Eduardo, Paulo Vitor, Bruno Ré; Adriano, Pablo, Anderson, Siloé; Nicolas, Gustavo Coutinho

