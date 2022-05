Glória x Grêmio: horário e onde assistir hoje a Recopa Gaúcha 2022

Final reúne o campeão gaúcho com o campeão da Copa FGF de 2021 nesta terça-feira, 24 de maio, ao vivo

Chegou a hora de saber quem será o grande campeão da Recopa Gaúcha em 2022. As equipes de Glória e Grêmio se enfrentam nesta terça-feira, 24 de maio, no Estádio Altos da Glória, em Vacaria, a partir das 19h (Horário de Brasília), em busca do título da competição. Saiba todos os detalhes e onde assistir hoje a Recopa Gaúcha 2022.

A Recopa é disputada em partida única e, em caso de empate, a disputa vai para os pênaltis.

Que horas é a Recopa Gaúcha 2022 hoje?

O jogo entre Glória e Grêmio hoje na Recopa Gaúcha vai começar às 19h, pelo horário de Brasília, diretamente de Vacaria, cidade da equipe anfitriã.

A transmissão da Recopa hoje segue o horário de Brasília, ou seja, torcedores que moram estados com fuso horário completamente diferentes devem ficar atentos.

O Estádio Altos da Glória, em Vacaria, no Rio Grande do Sul, tem capacidade para receber apenas 8 mil torcedores.

Onde assistir hoje a Recopa Gaúcha 2022?

O jogo da Recopa Gaúcha 2022 hoje pode ser assistida ao vivo no Premiere.

Com transmissão exclusiva, o pay-per-view é quem exibe as emoções da final da Recopa nesta terça-feira. Para curtir, o torcedor deve ser assinante das operadoras de TV paga.

Se não for assinante, então pode assistir através da plataforma para celular, tablet, computador e até mesmo no GloboPlay, pela smart TV.

Informações do jogo da Recopa Gaúcha hoje:

Data: 24/05/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Altos da Glória, em Vacaria

Arbitragem: Roger Goulart

Onde assistir: Premiere

+Quem é o maior vencedor do GP de Mônaco na Fórmula 1

Glória e Grêmio na Recopa Gaúcha

O elenco do Glória venceu a Copa FGF em 2021 e, por isso, garantiu o seu passaporte para disputar a Recopa este ano. Na competição, deixou para trás as equipes de Brasil de Farroupilha nas quartas, Passo Fundo nas semis e superou o Novo Hamburgo na final. Hoje, mesmo não sendo favorito, o elenco promete surpreender em campo.

Do outro lado, o Grêmio conquistou o tetracampeonato gaúcho em 2021 e, dessa maneira, chega como o grande favorito na disputa da edição da Recopa no estado. O elenco tricolor já levantou a taça em duas oportunidades, em 2019 e 2021. Se vencer hoje, consagra-se na liderança do ranking como o único tricampeão.

Escalação do Grêmio: Gabriel; Rodrigues, Natã, Kannermann, Thiago Rosa; Thiago Santos, Sarará, Benitez; Campaz, Janderson e Elkeson. Técnico: Roger Machado

Escalação do Glória: Samuel; Douglas, Igor, Manolo, Marcão; Vacaria, Baggio, Germano, Vitor; Tcharles e João Paulo. Técnico: Alê Menezes

Confira como foi a conquista do tetracampeonato gaúcho do Grêmio a seguir no vídeo.