Goianésia x Goiás: onde assistir e escalações do Campeonato Goiano

Goianésia e Goiás se enfrentam nesta quinta-feira (28), em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Goiano. A bola rola a partir das 15h30, no estádio Valdeir Oliveira. Ambas equipes ocupam a segunda colocação de seus respectivos grupos. Enquanto o Azulão do Vale é vice do grupo A, o Alviverde ocupa a mesma posição, mas na chave B.

Onde assistir Goianésia x Goiás?

O confronto entre Goianésia e Goiás não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o Premiere exibe o jogo para todo o país, no pay-per-view.

Prováveis escalações do jogo

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Goianésia: Artur, Caio, Iran, Vnailson, Leo Carvalho, Bruno Leite, Elves, Cleidson, Márcio Luiz, Franklin e Luis Eduardo.

Goiás: Marcelo Rangel, Chico, Iago Mendonça, Índio, Henrique, Gustavo Blanco, Daniel Oliveira, Miguel Figueira, Rodrigues e Vinícius.

+ Saiba quem são os campeões brasileiros da Libertadores

Jogos da 12ª rodada do Campeonato Goiano

Iporá x Anápolis – 15h30

Anapolina x Grêmio Anápolis – 15h30

CRAC x Atlético-GO – 15h30

Vila Nova x Goiânia – 15h30

Aparecidense x Jaraguá – 15h30

Goianésia x Goiás – 15h30

Como Goianésia e Goiás chegam para o jogo?

Na vice-liderança do grupo A, com 18 pontos, os donos da casa querem aproveitar seu estádio para garantir pontos em cima do adversário. Nos 11 jogos do Goianão, o clube soma cinco vitórias, três empates e três derrotas, mas mesmo que vença o jogo, não alcança o primeiro lugar do grupo.

Já o Goiás vive situação complicada no Campeonato Brasileiro. A equipe luta contra o rebaixamento, mas a situação não se repete no estadual. No Campeonato Goiano, o Alviverde soma cinco vitórias, quatro empates e duas derrotas, e ocupa a segunda colocação de seu grupo. Caso vença o confronto, e o líder do grupo, o Jaraguá, não garanta a vitória diante do Aparecidense, o Goiás então assume a liderança.