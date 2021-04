Goiás e Jaraguá hoje [31-3]: como assistir e horário do jogo

Em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Goiano 2021, Goiás e Jaraguá “reabrem” o Estadual, após governo goiano paralisar a competição por 14 dias, em virtude do aumento nos casos do novo coronavírus. Vindo de derrota para a Aparecidense, o Esmeraldino recebe o Gavião-da-serra no Estádio Serrinha, nesta quarta-feira (31), em busca da recuperação no campeonato. A bola rola às 22h.

Como assistir ao vivo Goiás e Jaraguá ?

A TV Anhanguera (filiada da Rede Globo) transmite o confronto entre Goiás e Jaraguá ao vivo na tv aberta para todo o estado goiano. No entanto, o confronto não terá transmissão para os canais fechados.

Onde e quando será Goiás e Jaraguá ?

O duelo de “reabertura” do Campeonato Goiano 2021 será realizado no Estádio Hailé Pinheiro, o popular Serrinha, em Goiânia (GO), nesta quarta-feira, dia 31 de março, às 22h (horário de Brasília).

O Esmeraldino realizou apenas três partidas neste Estadual, e começou a competição com duas vitórias seguidas diante Goianésia e Vila Nova. No entanto, após chegar a liderança do Grupo B, perdeu para a Aparecidense, por 3 a 0, e caiu para o terceiro lugar. A dois pontos da equipe do Camaleão, o Goiás pode retomar a liderança em caso de vitória.

Por outro lado, o Jaraguá realizou quatro jogos neste Goianão e tem uma campanha mediana com duas derrotas, uma vitória e um empate. O clube estreou no Estadual com derrota para o Vila Nova, na sequência venceu o Iporá e foi goleado pela Aparecidense. Por fim, empatou com o Goianésia na última rodada. Com quatro pontos, a equipe está na quarta posição, logo atrás do Esmeraldino, mas pode subir para a vice-liderança caso consiga os três pontos.

Tabela da 5ª rodada do Campeonato Goiano 2021

Goiás x Jaraguá – 22h

Quinta

Jataiense x Anápolis – 15h30

Grêmio Anápolis x CRAC – 16h

Aparecidense x Iporá – 16h

Goianésia x Vila Nova – 16h

+ Neymar no topo: veja a lista dos pontas mais valiosos do futebol