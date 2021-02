Goiás x Aparecidense (10/2): onde assistir quartas de final do Goianão

Pelas quartas de final do Campeonato Goiano, Goiás e Aparecidense se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 21h30 (horário de Brasília). Em jogo único, a bola rola às 21h30, no Estádio Serrinha. Quem vencer, avança à semi do Estadual, mas em caso de empate, decisão será nos pênaltis.

Onde assistir Goiás x Aparecidense?

A partida entre Goiás e Aparecidense terá transmissão ao vivo da TV aberta. Isso porque a TV Annhaguera, filial da Rede Globo no Estado de Goiás, transmite o confronto ao vivo, a partir das 21h30.

Quartas de final do Campeonato Goiano

Atlético GO x Anápolis – 17h

Goiás x Aparecidense – 21h30

11/02

Jaraguá x Vila Nova – 15h30

Goianésia x CRAC – 16h

Como Goiás e Aparecidense chegam para o jogo?

Na primeira fase, o clube Alviverde se classificou em segundo lugar na tabela. Em 12 jogos, venceu seis, empatou quatro, mas perdeu dois duelos. Com 22 pontos, a equipe encara a Aparecidense, mas de olho também no Campeonato Brasileiro. Isso porque o Goiás está em 18º lugar, mas a quatro pontos de sair da zona do rebaixamento. Faltando apenas três jogos para Esmeraldino encerrar sua participação no campeonato, o clube de Ederson Moreira ainda sonha com a permanência na primeira divisão do futebol brasileiro.

A luta continua! ⚔️🇳🇬 pic.twitter.com/QxQ179Tfkp — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) February 7, 2021

Já a Aparecidense garantiu sua vaga nas quartas de final do Campeonato Goiano, logo depois de ficar em sétimo lugar na fase de classificação. A equipe conseguiu quatro vitórias, três empates, mas cinco derrotas na competição, e avançou com 15 pontos. Na Série D, o clube chegou até as quartas de final, mas foi eliminado pelo então campeão Mirassol. Já na Copa Verde, deu adeus ao torneio após perder para o Cuiabá.