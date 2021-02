Goiás x Atlético-MG (3/2): onde assistir e escalações da partida

Goiás e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira (3), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h30, no Estádio Serrinha. Em 18º, os goianos ainda sonham com a permanência na Série A, no entanto, mesmo com a vitória, o Alviverde não deixa o Z-4. Já o Galo, continua sua caça a liderança, e uma vitória pode deixar a equipe a dois pontos do então líder Internacional.

Onde assistir Goiás x Atlético-MG?

A partida entre Goiás x Atlético-MG terá transmissão da Rede Globo, mas apenas para algumas regiões da rede. No entanto, o Premiere exibe a partida ao vivo para todo o país, no pay-per-view.

Prováveis escalações

Goiás: Tadeu; David Duarte, Fábio Sanches e Heron; Taylon, Ariel Cabral, Lordelo, Shaylon e Jefferson (Douglas Baggio); Rafael Moura e Fernandão.

Atlético-MG: Everson; Guga, Réver, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Allan e Hyoran; Savarino, Sasha e Eduardo Vargas. Técnico: Jorge Sampaoli.

Jogos da 34ª rodada do Brasileirão

Grêmio x Santos – 16h

RB Bragantino x Atlético-GO – 19h15

Corinthians x Ceará – 21h30

Bahia x Fluminense – 21h30

Goiás x Atlético-MG – 21h30

04/02

Fortaleza x Coritiba – 18h

Flamengo x Vasco – 21h

Athletico-PR x Internacional – 21h

05/02

Botafogo x Sport – 20h

19/02

São Paulo x Palmeiras

Como Goiás e Atlético-MG chegam para o jogo?

Vindo de derrota na última rodada, o Goiás estacionou nos 29 pontos. No entanto, mesmo que consiga a vitória a equipe não sai do Z-4, isso porque está a seis do Sport, 16º colocado.

Já o Galo, chega para o confronto logo depois de vencer o Fortaleza na última rodada. A vitória, deixou os mineiros vivos pelo título do Brasileiro e então na segunda colocação. No entanto, após vitória do Flamengo, os atleticanos foram ultrapassados na tabela.