Grécia x Chipre: onde assistir, horário e escalações hoje (09/06)

Ocupando a liderança com três pontos de vantagem, a Grécia enfrenta o Chipre nesta quinta-feira (09/06), pela terceira rodada da Liga das Nações no Estádio Panthessaliko, em Vólos. Com a bola rolando a partir das 15h45 (horário de Brasília), saiba onde assistir Grécia x Chipre hoje e todas as informações do embate.

Onde assistir Grécia x Chipre hoje?

A partida entre Grécia e Chipre hoje na Liga das Nações será transmitida no Star + (Serviço de streaming).

Sem transmissão pela TV, a plataforma do Star +, de responsabilidade da Disney, é a única maneira do torcedor curtir os melhores momentos da partida no torneio da UEFA.

As opções para acompanhar o futebol incluem o aplicativo para celular, tablet, o próprio computador pelo site (www.starplus.com) ou até mesmo na smart TV.

Informações do jogo Grécia x Chipre hoje:

Data: 09/06/2022

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Panthessaliko, em Vólos, na Grécia

Arbitragem: Tamás Bognár

Onde assistir: Star +

Grécia e Chipre na Liga das Nações em 2022

Com duas vitórias, a Grécia tem 100% de aproveitamento na Liga das Nações pela liga C. Além de contar com incrível desempenho e futebol dentro de campo, a seleção também se mantém na liderança com 6 pontos, tendo três a mais que o rival do jogo de hoje. Se vencer, praticamente se coloca na segunda divisão.

Do outro lado, o Chipre vem na lanterna do grupo dois da terceira divisão com apenas 1 ponto, ou seja, contabiliza um empate e uma derrota até aqui na competição da UEFA. Se vencer o confronto desta quinta, tem grandes chances de alcançar o rival e lutar pela vaga.

Escalação da Grécia: Vlachodimos; Tsimikas, Hatzidiakos, Mavropanos, Baldock; Kourbelis, Bakasetas, Mandalos; Masouras, Glakoumakis e Limnios. Técnico: Gustavo Poyet

Escalação de Chipre: Michael; Katelaris, Gogic, Korrea; Pittas, Artymatas, Kastanos, Loizou, Ioannou; Christofi e Sotiriou. Técnico: Nikos Kostenoglou

Palpites Grécia x Chipre

A Grécia é a grande favorita no jogo desta quinta-feira por diferentes motivos. Não apenas por ter a liderança do seu grupo nas mãos, mas também por contar com grandes jogadores conhecidos no futebol internacional e, também, por jogar em casa.

O elenco só precisa vencer ou até empatar o confronto para se manter na vantagem, pronto para alcançar a divisão seguinte na Liga das Nações. O time do Chipre, por outro lado, ainda busca a sua primeira vitória e não deve oferecer perigo aos gregos.

A última vez que as seleções da Grécia e Chipre se enfrentaram aconteceu em 11 de novembro de 2020, em amistoso internacional.

O placar final foi de 2 x 1 para os gregos, com gols marcados por Tzolis e Giorgios, enquanto Marco Elias descontou aos adversários.

