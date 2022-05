Grêmio é campeão da Recopa Gaúcha 2022 com goleada de 5 a 0

O Grêmio é tricampeão da Recopa Gaúcha! O tricolor goleou sem maiores problemas o Glória por 5 x 0 nesta terça-feira, 24 de maio, no Estádio Altos da Glória, em Vacaria, para conquistar o terceiro título da competição, contabilizando troféus de 2019 e 2021. Confira o resultado que fez o Grêmio ser campeão da Recopa Gaúcha 2022.

A Recopa reúne os campeão do Campeonato Gaúcho e o vencedor da Copa FGF de 2021.

Grêmio é campeão da Recopa Gaúcha 2022

O Grêmio é o campeão da Recopa Gaúcha em 2022. O elenco comandado por Roger Machado levanta o seu terceiro troféu na competição depois de vencer o Glória nesta terça, no Estádio Altos da Glória, em Vacaria, por 5 x 0.

O grupo já venceu nos anos de 2019 e 2021. A equipe tricolor garantiu o direito de jogar este ano depois de ser campeão gaúcho em 2021, enquanto o Glória chega depois de vencer a Copa FGF na temporada passada.

Sob o comando do técnico Roger Machado, o Grêmio foi para campo com a seguinte escalação: Gabriel; Rodrigues, Natã, Kanneman; Sarará, Thiago Rosa, Thiago Santos, Benitez, Campaz; Janderson e Elkeson.

PRIMEIRO TEMPO DA RECOPA GAÚCHA

Com torcedores do Glória e também do Grêmio no Estádio Altos da Glória, na pequena cidade de Vacaria, a final da Recopa trouxe duas grandes equipes em campo para a disputa do troféu da temporada.

Jogando em casa, o Glória deu o primeiro chute ao gol com Vitor, assustando o goleiro Gabriel. O lateral, entretanto, mandou a bola longe.

Como resposta, o Grêmio conseguiu abrir o placar logo aos 7 minutos com Elkeson após receber de Janderson dentro da área.

Mesmo atrás no resultado, o time da casa não se deixou abater e continuou em cima do adversário. Tcharles, Marcão e João Paulo chegaram muito bem, mas sem sucesso e principalmente com problemas na finalização.

Aos 34, Campaz teve uma das melhores oportunidades do tricolor após receber na esquerda. O jogador, entretanto, mandou longe do gol. Porém, aos 45 minutos, o atacante conseguiu marcar o seu, ampliando o placar.

SEGUNDO TEMPO DA RECOPA GAÚCHA

Assim como foi no primeiro tempo, o time do Glória começou mostrando perigo com Baggio e Vitor ao oponente, mas ainda com algumas preocupações em campo e dificuldades dos jogadores.

Foi então que, de bicicleta, aos 17 minutos, Janderson encheu as redes ao marcar de bicicleta, para a alegria dos torcedores presentes no estádio. O clube gaúcho, que tomou por completo o controle da partida, ampliou aos 23 minutos com Jhonata Varela, que saiu do banco para marcar, livre na área do rival.

Mais uma vez, o Glória chegou até a zona defensiva do rival com Bruno Cruz, mas pegou mal na bola e mandou para fora.

O Grêmio na metade da etapa, com mais de 30 minutos, apenas controlava a partida para segurar o placar e garantir a taça na temporada.

Ainda sobrou tempo para mais gols. Aos 35 do segundo tempo, Ricardinho aproveitou e, de canhota, bateu bem para deixar o goleiro Samuel sem chances.

Na reta final do jogo, Germano buscou o ataque, mas não conseguiu completar a jogada. Até os minutos finais, o confronto seguiu equilibrado.

Com o fim da partida, o Grêmio venceu por 5 x 0 o Glória nesta terça-feira e conquistou o tricampeonato da Recopa Gaúcha.

Títulos do Grêmio na Recopa Gaúcha

Com o título de 2022 na Recopa, o Grêmio agora é tricampeão do torneio gaúcho. O elenco tricolor também venceu nos anos de 2019 e 2021.

Em 2019, o time veio justamente depois ser campeão gaúcho. Enfrentou o Avenida, na Arena do Grêmio, sob o comando de Renato Gaúcho. Por 6 x 0, o elenco levou a melhor e conquistou o seu primeiro troféu da competição.

Em 2021, voltou a disputar também depois de vencer o Campeonato Gaúcho. Sem público por conta da Covid-19 na Arena do Grêmio, o Grêmio disputou contra o Santa Cruz, com o comando técnico de Tiago Nunes.

Por 3 x 0, garantiu-se bicampeão da Recopa Gaúcha.

Confira no vídeo a seguir como foi a última conquista do Grêmio, em 2019, da Recopa Gaúcha.

Todos os campeões da Recopa Gaúcha

O Grêmio é o maior campeão da Recopa Gaúcha com três títulos. Ao todo, cinco equipes já levantaram uma das taças mais desejadas do futebol gaúcho.

A primeira edição da Recopa aconteceu em 2014, com a vitória do Pelotas. A competição foi idealizada pela Federação Gaúcha de Futebol, responsável por organizar e tomar conta do regulamento.