Grêmio x Santos (3/2): onde assistir e escalações da partida da Série A

Grêmio e Santos abrem a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, com confronto nesta quarta-feira (3), às 16h, na Arena do Grêmio. Sem vencer há seis jogos, o Tricolor viu a distância para o então líder Internacional aumentar nas últimas rodada. Já o Alvinegro, faz seu primeiro duelo logo depois de perder a Libertadores, e busca garantir sua classificação no torneio continental da próxima temporada.

Onde assistir Grêmio e Santos?

A partida entre Grêmio e Santos não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o Premiere exibe o confronto ao vivo, no pay-per-view, para todo o Brasil, a partir das 16h.

Prováveis escalações

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz, Rodrigues, Kannemann e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Lucas Silva, Alisson, Jean Pyerre e Pepê (Ferreira); Diego Souza.

Santos: John; Pará, Laércio, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Sandry e Lucas Braga; Marinho (Madson ou Jean Mota), Kaio Jorge e Soteldo.

As imagens do treino do Peixão antes da viagem para Porto Alegre. Amanhã tem #GRExSAN. Pra cima deles! ⚪⚫ 📸 Ivan Storti / Santos FC pic.twitter.com/QD9pT4hi5e — Santos Futebol Clube (@SantosFC) February 2, 2021

Jogos da 34ª rodada do Brasileirão

Grêmio x Santos – 16h

RB Bragantino x Atlético-GO – 19h15

Corinthians x Ceará – 21h30

Bahia x Fluminense – 21h30

Goiás x Atlético-MG – 21h30

04/02

Fortaleza x Coritiba – 18h

Flamengo x Vasco – 21h

Athletico-PR x Internacional – 21h

05/02

Botafogo x Sport – 20h

19/02

São Paulo x Palmeiras

Como Grêmio e Santos chegam para o jogo?

Sem vencer há seis jogos, com quatro empates e então duas derrotas, o time de Renato Gaúcho precisa dos três pontos para se aproximar do G-4. A seis pontos do São Paulo, quarto colocado na tabela, o Tricolor Gaúcho busca se recuperar na competição, mas para ainda manter viva a chance de título no Brasileiro e vaga na Libertadores. No entanto, outra alternativa do clube para chegar ao campeonato internacional, é por meio da Copa do Brasil.

Já o Santos vem de três derrotas seguidas, sendo duas no Brasileiro e uma então na final da Libertadores. Sem o título da competição continental, a única esperança do Peixe de participar da próxima edição do torneio é por meio do campeonato nacional. No entanto, 45 pontos, o time de Cuca ocupa o 11º lugar na tabela..