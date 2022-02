Grenal é adiado após confusão em ataque ao ônibus do Grêmio

Ataque ao ônibus do Grêmio aconteceu na tarde deste sábado logo ao chegar no Beira-Rio, em Porto Alegre

O clássico entre Internacional e Grêmio deveria acontecer neste sábado, 26 de fevereiro, pelo Campeonato Gaúcho mas após o ataque ao ônibus do Grêmio antes mesmo da partida começar, deixando jogadores feridos e extremamente assustados, obrigou a Federação Gaúcha de Futebol a adiar a partida na rodada. Entenda o que aconteceu com o GreNal adiado e quando vai ser a próxima data.

Grenal é adiado após ataque ao ônibus do Grêmio

O jogo estava marcado para começar as sete horas da noite deste sábado, 26 de fevereiro, no Estádio Beira-Rio, a casa do Internacional, em Porto Alegre.

Entretanto, as equipes sequer entraram em campo. Isso porque torcedores do Internacional apedrejaram o ônibus do Grêmio quando chegada no estádio. Pedras grandes foram jogadas na janela do ônibus, quebrando completamente o vidro e machucando jogadores.

Mathías Villasanti, meia do Grêmio, foi o jogador mais atingido do clube. Segundo informações divulgadas através das redes sociais, o atleta teve um traumatismo craniano e uma concussão cerebral, sem fratura na cabeça, além de ter escoriações no rosto e um trauma no quadril.

No mesmo instante do ocorrido, o Grêmio se pronunciou e confirmou que não disputaria o clássico. Além de Villasanti, informa a nota, membros da delegação também ficaram machucados.

No início da noite, horas depois do inicio do jogo ser paralisado, a Federação Gaúcha se pronunciou e oficializou o adiamento do GreNal neste sábado. Confira a seguir a nota da entidade.

“A Federação Gaúcha de Futebol – FGF comunica que o Gre-Nal deste sábado (26) está adiado. Uma nova data será informada em breve, assim que finalizada a reunião com os clubes”.

A Federação Gaúcha de Futebol – FGF comunica que o Gre-Nal deste sábado (26) está adiado. Uma nova data será informada em breve, assim que finalizada a reunião com os clubes. pic.twitter.com/pPebqTqEGW — Federação Gaúcha de Futebol (@OficialFGF) February 26, 2022

Quando vai ser o GreNal em 2022?

Como a Federação Gaúcha se pronunciou, a partida entre Internacional e Grêmio ainda não tem nova data para ser disputada no Campeonato Gaúcho em 2022.

Uma reunião entre os dois clubes será efetuada e, assim, uma nova data será marcada em campo. A Federação não estipula uma data para a reunião ou sequer para o jogo acontecer, uma vez que a prioridade neste momento é dar total atenção aos feridos no ato.

