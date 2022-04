Seleção Brasileira vem em busca do hexa este ano no Catar

Jogos do Brasil na Copa do Mundo 2022: conheça o grupo da Seleção

O Brasil está no grupo G com Sérvia, Suíça e Camarões na fase de grupos da Copa do Mundo. A cerimônia da FIFA nesta sexta-feira definiu cada um dos grupos através do sorteio. A estreia da Seleção Brasileira vai acontecer em 24 de novembro. Dessa maneira, confira o grupo e as datas dos jogos do Brasil na Copa do Mundo 2022.

Jogos do Brasil na Copa do Mundo 2022

Em sorteio, a FIFA definiu os oito grupos da Copa do Catar. O Brasil caiu no grupo G com Sérvia, Suíça e Camarões, com data de estreia para 24 de novembro, uma quinta-feira, contra a Sérvia.

Os horários de cada rodada ainda não estão definidos pela FIFA. Entretanto, os jogos serão transmitidos em 7h, 10h, 13h ou 16h, de acordo com o calendário estipulado pela entidade.

Serão três rodadas onde a vitória vale 3 pontos, o empate 1 e a derrota nenhum para os times. Confira os primeiros jogos do Brasil na Copa do Mundo 2022:

24 de novembro (Quinta-feira): Brasil x Sérvia

28 de novembro (Segunda-feira): Brasil x Suíça

2 de dezembro (Sexta-feira): Brasil x Camarões

GRUPO G: Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões

Chaveamento do Brasil na Copa do Mundo

Na luta pelo hexa, o Brasil terá de driblar grandes seleções até o seu destino final. Na fase de grupos, disputa três rodadas contra Sérvia, Suíça e Camarões.

Nas oitavas, a Seleção pode enfrentar Portugal, Uruguai, Gana ou até mesmo Coréia do Sul, do grupo H. Se a equipe brasileira terminar em primeiro lugar, daí vai jogar em 5 de dezembro mas, caso contrário, será em 9 de dezembro.

Nas quartas, o Brasil pode reencontrar a Bélgica, Alemanha ou até mesmo a Espanha. Em 2018, na Rússia, os belgas eliminaram a Seleção nas quartas de final. Já em 2014, a fase pode repetir o fatídico 7 x 1 entre Brasil e Alemanha.

Tudo depende da posição em que a Seleção vai terminar, assim como os rivais. A seguir, veja as possíveis datas dos jogos do Brasil na Copa do Mundo 2022.

Oitavas de final:

5 de dezembro (Segunda-feira) 1G x 2H

6 de dezembro (Terça-feira) 1H x 2G

Quartas de final:

9 de dezembro (Sexta-feira) Vencedor Oitavas x Vencedor Oitavas

Semifinal:

13 de dezembro (Terça-feira) Vencedor Quartas x Vencedor Quartas

Final:

18 de dezembro (Domingo)

