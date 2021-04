Heerenveen x Ajax: como assistir, horário e possíveis escalações – 04/04

Heerenveen e Ajax se enfrentam neste domingo (04) a partir das 11h45 (horário de Brasília), no Abe Lenstra Stadion, em jogo da 28ª rodada do Campeonato Holandês. A equipe visitante pode aumentar a vantagem que possui na liderança se vencer o confronto. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Heerenveen x Ajax: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 197

CLARO/NET : 71

VIVO: 461

OI TV: 111

Possíveis escalações de Heerenveen x Ajax

Possível Heerenveen: Mulder; Floranus, van Hecke, Bochniewicz, Kaib; Halilovic, Schone; van Bergen, Veerman, Nygren; de Jong.

Possível Ajax: Stekelenburg; Tagliafico, Martínez, Rensch, Schuurs; Álvarez, Gravenberch, Klaassen; Neres, Tadic, Brobbey.

Como vem as equipes para o jogo?

Em 10º com trinta e quatro pontos, o Heerenveen entra em campo neste domingo com o propósito de somar pontos e, assim, subir na tabela de classificação para garantir vaga em competições internacionais, o que pode ser bem difícil. Em seu plantel, não possui novas baixas.

Enquanto isso, o Ajax permanece em primeiro lugar com a vantagem de oito pontos diante do segundo colocado na tabela do Campeonato Holandês. Ao todo, venceu vinte e um jogos, empatou três e perdeu dois. Por fim, Blind, Antony e Onana são dúvidas.

Últimos jogos

A equipe do Heerenveen entrou em campo pela última vez no dia 19 de março em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Holandês. Contra o Twente, ficou no empate sem gols em casa.

Por outro lado, o Ajax goleou por 5 a 0 o time do Den Haag no domingo (21).

