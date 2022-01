Hercílio Luz x Brusque: onde assistir, horário e escalações – 30/01

Pela terceira rodada do Campeonato Catarinense, equipes se enfrentam neste domingo com transmissão ao vivo

As equipes de Hercílio Luz x Brusque entram em campo neste domingo, 30/01, pela terceira rodada do Campeonato Catarinense com a bola rolando a partir das 16h (horário de Brasília), no Estádio Anibal Torres Costa. Com transmissão ao vivo, saiba como assistir ao jogo de hoje.

Onde vai passar Hercílio Luz x Brusque hoje

O jogo entre Hercílio Luz x Brusque hoje vai passar somente na Catarinense Fort TV, pay-per-view com cobertura online e completa para todo o Brasil. O serviço está disponível por assinatura pelo valor de 4x de R$37,47, com todos os jogos da competição catarinense no pacote. A plataforma está disponível para compra no site oficial (www.conteudos.tvnsports.com.br).

Horário: 16h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: TV NSports no Catarinense Fort TV

Escalações de Hercílio Luz e Brusque

Crislan, atacante do Brusque, foi expulso na última rodada e por isso não pode jogar neste domingo.

Já o Hercílio não tem desfalques.

Escalação do jogo do Hercílio Luz hoje: Matheus Aurélio; Cleiton, Rafael Lima, Kadu, Paulinho; Dener, Jonathan Cabeça, Vitinho, Lucas; Vinícius, Dentinho

Escalação do jogo do Brusque hoje: Jordan; Toty, Ianson, Wallace Reis, Airton; Rodolfo Potiguar, Zé Mateus, Matheus Trindade, Jailson; Alex Sandro, Fernandinho

Como estão as equipes no Campeonato Catarinense?

Em segundo lugar no Campeonato Catarinense com 6 pontos, o Hercílio Luz vem surpreendendo até mesmo os seus torcedores na temporada. Até o momento, o time conquistou duas vitórias seguidas tanto dentro como fora de casa, deixando a responsabilidade para o jogo de hoje ainda maior de buscar a liderança.

Enquanto isso, o time do Brusque contabiliza apenas 2 pontos depois de empatar as duas partidas que disputou no Campeonato Catarinense. Com esse resultado, se garante em 7º lugar na tabela de classificação, tornando o desafio de hoje ainda mais complexo na responsabilidade da vitória.

