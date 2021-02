Hertha Berlin x RB Leipzig: saiba onde assistir ao jogo do Alemão (21/02)

Hertha Berlin e RB Leipzig se enfrentam neste domingo (21), a partir das 11h30 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Berlim, pela 22ª rodada do Campeonato Alemão. Então, saiba a seguir onde assistir.

Hertha Berlin x RB Leipzig: onde assistir o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão em dois lugares:

No canal Band, na tv aberta

Serviço de streaming Onefootball através do aplicativo de celular e site oficial

Possíveis escalações

Possível Hertha Berlin: Jarstein; Mittelstädt, Pekarik, Stark, Alderete; Ascacibar, Tousart, Lukebakio, Darida, Cunha; Piatek

Possível RB Leipzig: Gulacsi; Orban, Upamecano, Halstenberg; Angelino, Adams, Sabitzer, Kampl; Olmo, Nkunku, Sörloth

Como as equipes chegam para o jogo?

A equipe da capital alemã precisa se recuperar no Campeonato Alemão. Em 15º com dezoito pontos, o time do Hertha está ameaçado de ser rebaixado. Porém, se vencer, pula apenas uma posição. Ademais, no jogo deste domingo, entra em campo com os jogadores Boyata, Cordoba, Dilrosun, Plattenhardt e Torunarigha em baixa.

Para o RB Leipzig, em segundo lugar com quarenta e quatro, vencer o jogo de hoje é a chance de diminuir a diferença com o Bayern, já que a equipe bávara tropeçou diante o Frankfurt ontem (20). Então, o time de Leipzig entra em campo sem Laimer, Szoboszlai, Forsberg e Henrichs, todos lesionados.

Últimos jogos de Hertha Berlin e RB Leipzig

No fim de semana passado, pela 21ª rodada do Campeonato Alemão, o Hertha empatou em 1 a 1 com o Stuttgart jogando fora de casa no sábado (13).

Por fim, no jogo de ida das oitavas de final pela Champions League, o RB Leipzig enfrentou o Liverpool na última terça-feira (17). Por 2 a 0, a equipe inglesa venceu os alemães e saiu na frente com vantagem.

