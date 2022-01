Hertha Berlin x Union Berlin: onde assistir ao clássico hoje – 19/01

O clássico alemão vai reunir em campo Hertha Berlin x Union Berlin nesta quarta-feira, 19/01, a partir das 16h45 (horário de Brasília), em partida das oitavas de final da Copa da Alemanha no Estádio Olímpico de Berlim. Com transmissão ao vivo, saiba onde assistir.

Quando é Hertha Berlin x Union Berlin?

Pelas oitavas de final da Copa da Alemanha, a partida começa às 16h45 desta quarta-feira (horário de Brasília), 19 de janeiro de 2022, no Estádio Olímpico de Berlim, na cidade de Berlim, na Alemanha.

Onde assistir o jogo do Hertha Berlin x Union Berlin?

O Star + vai exibir o jogo ao vivo com cobertura online no site e aplicativo a partir das 16h45 . O aplicativo está disponível para assinatura em Android e iOS e também no site oficial (starplus.com).

O jogo não tem transmissão na televisão.

Horário: 17h30 (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Na primeira rodada, o Hertha superou o Meppen, enquanto na segunda bateu o Preussen Munster, chegando até as oitavas de final com certa confiança para enfrentar o seu maior rival: o time da cidade de Berlin, a capital da Alemanha, com quem faz um dos clássicos mais badalados do futebol alemão.

Enquanto isso, o Union Berlin também teve uma grande trajetória até chegar ao seu destino final. Venceu o Turkgucu Munchen e depois o SV Waldhorf Mannheim. Agora, precisa da vitória mais uma vez pela Copa da Alemanha se quiser carimbar o seu passaporte com direção até a grande final.

Escalação de Hertha Berlin e Union Berlin:

Os anfitriões não contam com Jarstein.

Do outro lado, Rick van Drongelen e Pawel Wszolek continuam isolados após testarem positivo para Covid-19, enquanto Laurenz Dehl e Taiwo Awoniyi continuam fora.

Provável escalação de Hertha Berlin: Schwolow; Klunter, Stark, Torunarigha, Mittelstadt; Ekkelenkamp, Ascacibar, Darida, Richter; Belfodil, Maolida

Provável escalação de Union Berlin: Luthe; Baumgartl, Knoche, Heintz; Trimmel, Oeztunali, Khedira, Proemel, Oczpika; Voglsammer, Kruse

Leia também:

Relembre a trajetória de Gento, eterno ídolo do Real Madrid