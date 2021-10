Hoffenheim x Hertha Berlin: onde assistir, horário e escalações (29/10)

Em confronto direto, as equipes de Hoffenheim x Hertha Berlin se enfrentam nesta sexta-feira, 29/10, a partir das 15h30 (horário de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Alemão na Rhein-Neckar-Arena. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Onde assistir o jogo do Hoffenheim x Hertha Berlin hoje? O confronto entre Hoffenheim e Hertha Berlin não tem transmissão pela televisão, sendo a plataforma de streaming OneFootball, disponível de graça tanto pelo site como no aplicativo no Android e iOS, a única maneira de acompanhar a partida hoje ao vivo.

Data: 29 de outubro de 2021

Horário: 15h30 (horário de Brasília)

Local: Rhein-Neckar-Arena, cidade de Sinsheim, na Alemanha

TV: Sem transmissão

LiveStream: OneFootball pelo aplicativo ou site (www.onefootball.com) disponível de graça

Prováveis escalações de Hoffenheim x Hertha Berlin

Para os anfitriões, os jogadores Bicakcic, Hübner, John e Kaderabek estão fora do confronto desta sexta-feira por lesões.

Já o elenco de Berlin não tem Klünter e Torunarigha.

Hoffenheim: Baumann; Posch, Grillitsch, Richards; Akpoguma, Samassekou, Geiger, Raum; Bruun Larsen, Bebou, Kramaric

Baumann; Posch, Grillitsch, Richards; Akpoguma, Samassekou, Geiger, Raum; Bruun Larsen, Bebou, Kramaric Hertha Berlin: Schwolow; Pekarik, Boyata, M. Dardai, Plattenhardt; Ascacibar, Serdar; Richter, Darida, Mittelstädt, Piatek

Informações sobre as equipes no jogo de hoje

Depois de tomar uma goleada do Bayern de Munique no último fim de semana, o Hoffenheim volta aos gramados pelo Campeonato Alemão buscando alcançar o topo da tabela. Com 12 pontos em 10º, o elenco contabiliza quatro vitórias e cinco derrotas, ou seja, precisa da vitória de qualquer maneira.

Enquanto isso, o Hertha Berlin vem logo atrás em 11º com 11 pontos, ou seja, tem somente um ponto de diferença com o adversário de hoje. Dessa maneira, se quiser terminar o dia próximo aos seis primeiros colocados, tem que ganhar o jogo desta sexta seja como for. Por fim, na última rodada, o Hertha venceu o Gladbach.