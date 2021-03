Holanda x Letônia: onde assistir ao jogo das Eliminatórias – 27/03

Holanda e Letônia se enfrentam neste sábado (27) a partir das 14h (horário de Brasília), na Amsterdam Arena, em jogo da segunda rodada do grupo G nas Eliminatórias da Copa 2022. Quem vencer, garante vantagem nos confrontos. Então, saiba a seguir onde assistir ao jogo ao vivo.

Holanda x Letônia: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão em três lugares:

Canal TNT, na tv fechada. SKY:108, CLARO/NET: 151, VIVO: 100/651, OI: 48

No canal oficial da TNT Sports no Youtube.

Streaming Estádio TNT. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês.

Como chegam as equipes para o jogo?

Depois de tomar uma goleada da Turquia na rodada passada, a Laranja Mecânia entra em campo neste sábado com o propósito de se recuperar e garantir os primeiros três pontos na competição. Agora, tem que ganhar de qualquer maneira.

Enquanto isso, a Letônia também perdeu na primeira rodada, tendo que melhorar o seu desempenho e colocar em campo as principais peças de seu plantel. No grupo G, segue zerado e sem pontuação.

Possíveis escalações de Holanda x Letônia

Possível Holanda: Krul; Dumfries, Tete, De Ligt, Blind; De Jong, Klassen; Wijnaldum, Berghuis, Malen; Depay.

Possível Letônia: Steinbors; Savaļnieks, Cernomordijs, Oss, Jurkovskis; Kamess, Zjuzins, Tobers, Ciganiks; Uldrikis, Ikaunieks.

Classificação do grupo G

Ao todo, seis Seleções integram o grupo G nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Em primeiro lugar está a Noruega com três pontos, enquanto Turquia e Montenegro vem logo atrás também com três pontos.

Já Letônia, Holanda e Gibraltar seguem zerados.

