Holstein Kiel x Bayern de Munique (13/01): onde assistir ao jogo de hoje

Holstein Kiel e Bayern de Munique decidem nesta quarta-feira (13), às 16h45, a última vaga para as oitavas de final da Copa da Alemanha, no Holstein-Stadion. Com partida única, quem ganhar o confronto de hoje enfrenta o Darmstadt 98 na próxima fase. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Holstein Kiel x Bayern de Munique: onde assistir?

A partida possui transmissão ao vivo do canal ESPN, na tv fechada, às 16h45 (Horário de Brasília).

+ Copa da Alemanha: confira os jogos das oitavas de final

Como estão as equipes nesta temporada?

O time do Holstein disputa a segunda divisão do futebol alemão, a 2. Bundesliga. Atualmente está em terceiro lugar na classificação, com vinte e nove pontos. Ao todo, venceu oito jogos, empatou cinco e perdeu dois. Se continuar com o bom desempenho, o Holstein deve subir para a elite da Bundesliga.

Enquanto isso, o Bayern de Munique aparece em primeiro lugar da tabela do Campeonato Alemão, contabilizando trinta e três pontos. A equipe bávara teve problemas para conseguir ocupar o topo depois de ver RB Leipzig e Leverkusen tomarem a posição. Mas ao ver seus adversários tropeçarem, consagrou-se na liderança. Ademais, na Champions League, vai enfrentar a Lazio pelas oitavas de final.

Possíveis escalações de Holstein Kiel x Bayern de Munique

Para a equipe anfitriã, os jogadores Aleksandar Ignjovski e Noah Awuku não estão disponíveis para entrar em campo devido aos problemas musculares. Porém, Hauptmann está apto para jogar.

Possível Holstein: Gelios; van den Bergh, Thesker, Wahl, Dehm; Meffert, Reese, Bieler, Lee Jae-Sung, Bartels; Serra.

Por outro lado, o técnico Flick terá que entrar em campo sem Coman e Choupo-Moting, ambos com problemas físicos. Entretanto, uma boa notícia aos torcedores do Bayern é que o craque Gnabry está de volta ao plantel.

Possível Bayern de Munique: Neuer; Sule, Pavard, Davies, Alaba; Kimmich, Goretzka, Gnabry, Müller, Costa; Lewandowski.

Confira os confrontos das oitavas pela Copa da Alemanha

Além disso, o Bayer Leverkusen venceu o Eintracht Frankfurt ontem (12), por 4 a 1 pela terceira fase, garantindo a vaga nas oitavas da competição. Então, confira todos os confrontos definidos.

Wolfsburg x Schalke 04

Stuttgart x Borussia Mönchengladbach

Holstein Kiel/Bayern München x Darmstadt 98

Werder Bremen x Greuther Fürth

RB Leipzig x Bochum

Borussia Dortmund x Paderborn

Jahn Regensburg x. Colônia

Rot-Weiss Essen x Bayer Leverkusen