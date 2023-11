Horário da final São Paulo x Corinthians feminino hoje no Paulistão

São Paulo e Corinthians dão o pontapé inicial na grande final do Paulistão feminino neste domingo, 19 de novembro, na Vila Belmiro, às 16h (de Brasília). O Timão, que derrotou o Palmeiras na semifinal, quer o quarto título no estadual de futebol feminino enquanto o Tricolor, que passou pelo Santos, busca o tricampeonato.

Onde assistir a final do Paulistão feminino hoje?

A Globo transmite a final do Paulistão feminino somente no estado de SP, às 16h, horário de Brasília, com Everaldo Marques e comentários de Alline Calandrini e Ana Thaís Matos. Também dá para assistir nos canais TV Cultura, Sportv 2 e TNT e na internet através do HBO Max, Globoplay e canal do Paulistão no Youtube.

Também na TV aberta, a Cultura exibe a partida com narração de Gil Arruda e comentários de Thais Picarte. Dá para acompanhar a programação de graça no site.

No Sportv, a transmissão está disponível para todo o país com a voz de Natalia Lara e as análises de Paulo Nunes e Renata Mendonça. A TNT, dona dos direitos do Campeonato Paulista de futebol feminino, também exibe o clássico em operadoras por assinatura.

Na internet, a opção é sintonizar as plataformas HBO Max e Globoplay, enquanto o Paulistão no Youtube está disponível de graça.

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Vila Belmiro, em Santos

Onde assistir: Globo, TV Cultura, Sportv 2, TNT, HBO Max e Youtube

Confira todos os títulos do Corinthians Feminino

Como vem São Paulo e Corinthians na final?

O São Paulo começou tímido no Campeonato Paulista de futebol feminino. Estreou com derrota para o Corinthians na primeira fase, mas conseguiu se recompor ao conquistar duas vitórias seguidas. Terminou em terceiro lugar com 24 pontos, com oito vitórias e três derrotas. Na semifinal, perdeu para o Santos na primeira partida mas deu a volta por cima na volta, ao ganhar do Peixe nos pênaltis.

O Corinthians, atual campeão brasileiro, tem o favoritismo ao seu lado. Último ano do treinador Arthur Elias no comando da equipe feminina, o Timão terminou a primeira fase em primeiro lugar, com 31 pontos, somados em 10 vitórias e apenas um empate, a melhor campanha do campeonato.

Na semifinal, contra o Palmeiras, venceu a primeira rodada por 1 x 0, mas na volta goleou o alviverde por 8 x 0, na Neo Química Arena, para coroar a sua classificação para a final do Paulistão feminino.

Escalação do São Paulo: Carlinha; Fernanda Palermo, Ana Alice, Mimi, Letícia Alves; Aline, Rafa Mineira, Maressa; Micaelly, Gláucia e Ariel.

Escalação do Corinthians: Lelê; Tarciane, Katiuscia, Tamires, Mariza; Duda Sampaio, Luana Bertolucci, Vitória Albuquerque; Gabi Zanotti, Millene e Gabi Portilho.

Por que o jogo não vai ser no Morumbi?

O Estádio do Morumbi não pode receber a primeira partida da final entre São Paulo e Corinthians porque o local ainda tem as estruturas do show do grupo RBD, realizado na última semana. A banda mexicana se apresentou na casa do Tricolor em 12 e 13 de novembro, com lotação em todos os setores.

Como o estádio não está apto para receber a final do Paulistão feminino, o São Paulo teve de escolher outro estádio para realizar a partida. Como o Allianz Parque, do Palmeiras, também não pode receber jogos de futebol justamente pelo show do RBD, a diretoria escolheu a Vila Belmiro, conhecida como a casa do Santos.

A Vila Belmiro tem capacidade para receber 32.986 torcedores, localizada no bairro com o mesmo nome, na cidade de Santos, em São Paulo, a 85 km da capital paulista.

O Morumbi volta a receber jogo de futebol em 26 de novembro, com o duelo entre São Paulo e Cuiabá, na 35ª rodada do Brasileirão, às 18h30 (de Brasília). O Tricolor ocupa a 10ª posição enquanto o time do Mato Grosso está em 9º, com 47 pontos, um a mais do que o time paulista.

Quando é a partida de volta?

O jogo de ida na final do Paulistão feminino entre Corinthians e São Paulo está marcado para domingo, 26 de novembro, às 10h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. O Timão tem a vantagem de decidir em casa o título porque é o dono da melhor campanha.

Diferente do primeiro embate, a volta acontece na parte da manhã, com transmissão da Globo, Cultura, TNT, Sportv e também das plataformas como o HBO Max e o canal do Paulistão no Youtube.

O Corinthians conquistou o seu primeiro título estadual em 2019, para vencer também em 2020 e 2021. Já o Tricolor ganhou em 1997 e 1999.

Corinthians x São Paulo (jogo de volta)

Data: domingo, 26 de novembro

Horário: 10h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Onde assistir: Globo, TV Cultura, Sportv 2, TNT, HBO Max e Youtube

