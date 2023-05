Horário do jogo do América MG hoje e onde vai passar ao vivo – 23/05

Horário do jogo do América MG hoje e onde vai passar ao vivo – 23/05

Pela quarta rodada do grupo F na Sul-Americana, o jogo do América MG vai ser contra o Defensa y Justicia na noite desta terça-feira, 23 de maio, às 21h. O palco do embate vai ser no Estádio Independência, em Belo Horizonte, com transmissão ao vivo para todo o país.

Nenhuma das equipes será eliminada se perder hoje. O time argentino é segundo colocado no grupo com seis pontos enquanto o Coelho é o terceiro com quatro. Na liderança o Millonarios com sete.

Como assistir o jogo do América MG hoje

Para todos os estados do Brasil com exclusividade, o streaming Paramount Plus vai transmitir o jogo do América MG hoje na Sul-Americana nesta terça-feira. Nenhuma emissora de televisão vai exibir o duelo.

Com transmissão especial, a plataforma de streaming disponibiliza a partida para os assinantes. Dá para assistir no computador (www.paramountplus.com) ou no aplicativo do celular, tablet ou smartv.

Horário: 21h (Horário de Brasília)

Onde assistir jogo do América MG hoje: Paramount+

Escalações de América MG x Defensa y Justicia

Nenhuma das equipes tem novas baixas no plantel. Por isso, tanto América como os argentinos Defensa y Justicia vão escalar os titulares nesta terça-feira.

América MG: Matheus Cavichioli; Marcinho, Eder, Marlon, Silva; Juninho, Alê, Benítez; Felipe Azevedo, Mikael e Aloísio.

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Agustín Sant’Anna, Colombo, Cardona, Soto; Lopez, Gutiérrez, Alanis; Barbona, Togni e Fernández.

Quarta rodada da Sul-Americana hoje

Seis jogos serão disputados nesta terça-feira, 23 de maio, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. Além do América Mineiro, o São Paulo e o Goiás também entram em campo.

Goiás x Universitario

Estádio Serrinha, às 19h (Horário de Brasília)

Gimnasia x Santa Fe

Estádio Juan Carmelo Zerillo, às 19h (Horário de Brasília)

Magallanes x LDU

Estádio El Teniente, às 21h (Horário de Brasília)

América MG x Defensa y Justicia

Estádio Independência, às 21h (Horário de Brasília)

Puerto Cabello x São Paulo

Estádio Misael Delgado, às 21h30 (Horário de Brasília)

Millonarios x Peñarol

Estádio El Campín, às 23h (Horário de Brasília)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CONMEBOL Sudamericana (@sudamericanabr)



Leia também:

Jogos da Libertadores da semana: horários de 23 a 25 de maio de 2023